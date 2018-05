Parkeertarief Amsterdam naar recordhoogte (€ 7,50 p/uur)

Amsterdam komt met een groen pakket aan maatregelen waar niemand op zit te wachten.

Zeiden we gisteren nog dat het in Nederland allemaal wel meevalt met de maatregelen rondom de immer strenger worden milieuplannen, krijgen we vandaag te horen dat Amsterdam een flinke reeks plannen heeft opgetekend om de toekomst nog dramatischer en duurder te maken. De stad moet groener worden, het liefst zo snel mogelijk. Daarvoor zal er het een en ander moeten veranderen.

Dit komt voor een groot deel terug op de auto. Om het autogebruik sterk terug te dringen komt er het zogenaamde ‘Agenda Amsterdam Autoluw’, wat inhoudt dat de stad zoveel mogelijk autovrij gemaakt zal worden. Amsterdam zal dit in eerste instantie proberen door parkeerplaatsen langs de grachten te verwijderen. Volgens de plannen moeten er tegen 2025 tussen de 7.000 en 10.000 parkeerplaatsen zijn opgeheven.

Daarnaast zal de stad, voor de plaatsen die wél blijven, de parkeertarieven opschroeven. Naar verluidt worden de straattarieven voor bezoekers verhoogd naar 7,50 euro per uur in de binnenstad. Hiermee wordt de huidige bovengrens van 5 euro ruim doorbroken. Vaste bewoners hebben meer geluk. Voor hen zullen de tarieven onveranderd blijven. Minder is het feit dat het college geen extra geld opzij gezet lijkt te hebben voor openbaar vervoer, waardoor het nog lastiger zal worden het centrum eenvoudig te bereiken.

Tenslotte wordt de maximumsnelheid, waar mogelijk, teruggeschroefd naar 30 km/u in woonwijken. De snelheid op de buitenring, waar momenteel 100 km/u geldt op de A10, wordt mogelijk verlaagd naar 80 km/u. Overigens wil het college eveneens strengere normen voor de milieuzone, evenals een uitbreiding van het aantal betreffende voertuigcategorieën. (Bron: AT5)