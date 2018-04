Banzai! Red Bull Racing en Honda babbelen over deal

The power of dreams.

Red Bull Racing heeft de eerste stap genomen naar een samenwerking met Honda de komende jaren. Of in ieder geval, de eerste officiële stap. De keuze om via Toro Rosso in zee te gaan met de Japanners was natuurlijk al een opzetje naar dat wat wellicht komen gaat. Nu is echter door beide partijen bevestigd dat er daadwerkelijk gepraat wordt over een superdeal. Naar verluidt kan Helmut Marko zelfs al wat Japans. Honda’s nieuwe F1-shogun Masahi Yamamoto heeft het tegenover de officiële F1-website over een positieve start van de onderhandelingen.

Because it was the very first meeting, we discussed the conditions on both sides. What do we expect of each other. It was the first discussion. Yes, it was positive. We do believe we were both satisfied. There’s a good relationship between us. However, it’s the first time we have an official meeting. It’s the starting point for a potential future.

De officiële deadline waarop de FIA wil weten met welke motor de teams volgend jaar aan de start denken te verschijnen komt met rasse schreden dichterbij. 15 mei is het zover, hoewel Red Bull zelf eerder al aangaf daar lak aan te hebben. Het team wil liefst eerst evalueren hoe Renault het dit jaar doet ten opzichte van Honda. Goede wintertests en de vierde plaats van Gasly in Bahrein leek het momentum richting de Japanners te zwieren, maar sindsdien heeft STR niet veel goeds meer laten zien (ondanks dat Hartley gisteren een puntje pakte).

Desalniettemin is de relatie van Red Bull met Renault inmiddels zo moeizaam dat een scheiding al enige tijd onafwendbaar lijkt. Ook dit jaar hebben de Fransen (nog) niet het niveau van Ferrari en Mercedes. Een potentiële deal tussen Honda en Red Bull Racing zou in eerste instantie gaan over 2019 en 2020, dus tot het nieuwe reglement ingaat in 2021. Niet toevallig loopt het contract met Toro Rosso ook tot en met 2020. Mochten de Japanners niet presteren, kan Red Bull te zijner tijd alsnog besluiten met VAG in zee te gaan of iets te doen met Aston Martin. Max twee jaartjes met Honda-power in zijn rug, is dat een puik idee?