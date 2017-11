Honda komt met een baby-NSX

Wat lief.

Wacht nog even met het schrijven van een enthousiaste comment. Dit concept met NSX-invloeden blijft namelijk een digitale creatie. Honda heeft het virtuele doek getrokken van de Sports Vision Gran Turismo.

Het ontwerp heeft veel overeenkomsten met de NSX. Het concept oogt echter een stuk compacter. Het is een typisch Japans design. Dat wil zeggen: lekker futuristisch. Erg? Mhaw, ik vind het best een aantrekkelijk ontwerp. Het zijaanzicht is stoer en scherp getekend. De voorkant is helaas iets minder spannend en leunt wat mij betreft teveel op de NSX.

Onder de virtuele kap een 2.0-liter DOHC-VTEC turbo viercilinder, goed voor 410 pk bij 7500 t/pm. Schakelen gaat middels een achttraps automaat met dubbele koppeling. Het is overigens niet alleen maar virtuele yada yada met het concept. Honda heeft naar eigen zeggen tests met een model op ware grootte uitgevoerd in een windtunnel.

De Japanse autobouwer liet bedrijfsdesigners over de wereld brainstormen over het uiterlijk van de Sports Vision Gran Turismo. Uiteindelijk kwam het ontwerp van de Honda-studio in Los Angeles als winnaar uit de bus. Bewegende beelden van het concept check je hier.