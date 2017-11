Shock the muscle: nieuwe Corvette ZR1 krijgt 750 pk

Chevrolet geeft de C7 een nieuwe topversie.

Iemand bij het magazine Car & Driver gaat wellicht op zijn kop krijgen, of ontvangt wellicht een bonus. Via het Amerikaanse automagazine is namelijk een plaatje uitgelekt van de nieuwe Corvette ZR-1, drie dagen voordat het monster officieel wordt voorgesteld op de LA Auto Show. Abonnees kregen gisteren een preview van de december-cover van het magazine opgestuurd, naar we aannemen zoals elke maand gebeurt. Kennelijk had iemand er geen rekening mee gehouden dat de auto op de cover nog even geheim had moeten blijven. Maar wellicht is het ook allemaal een vooropgezet plan en gunde GM Car & Driver wat extra publiciteit om een of andere reden.

Enfin, dat laten we verder maar even voor wat het is. Duidelijk is dat de uitzwaai-versie van de C7 750 pk krijgt. In de basis deelt de auto hetzelfde blok dat ook in de Corvette Z06 zit. In tegenstelling tot bij de vorige Corvette Z06 (rijtest) is dat geen atmosferische V8 van 7.0 liter meer, maar een V8 van 6.2 liter groot die hulp krijgt van een supercharger. In de Z06 levert dit powerhouse al 650 pk, maar de ZR-1 krijgt er nog 100 stuks bij. Ook het koppel stijgt nog een beetje, van 881 Nm naar 922 Nm.

Inmiddels zijn er via Corvette Forum nog wat meer (granige) plaatjes uitgelekt van de ZR-1. Naast de flamboyante spoilers en stukken carbon zien we ook iets wat lijkt op een handbak. Wellicht moet je dus zelf ook nog even naar de sportschool om wat extra spieren te kweken om dit beest in bedwang te houden, hoewel een automaat vast ook tot de mogelijkheden behoort. Al met al lijkt een leuke uitsmijter van de Corvette zoals we die kennen. Na decennia van speculaties wordt een volgende Corvette namelijk misschien écht voorzien van een middenmotor.