Honda maait het gras met 215+ km/u

Gras maaien was nog nooit zo leuk.

Misschien heb je er wel vervelende jeugdherinneringen aan overgehouden. Papa die vraagt of je het gras wil maaien. Met zo’n ding waar je achter moet lopen. Zwaar, vermoeiend en echt geen leuke klus! Als je geluk (en een grote tuin) had, dan bestond er een kans dat je een maaier op brandstof had. Was je echt de baas van de buurt, dan had je gewoon een friggin’ grasmaaier tractor.

Deze nieuwe maaier van Honda valt in die laatste categorie en gaat er nog een stapje overheen. Deze ‘Mean Mower’, zoals de Japanners het apparaat noemen, is een verbeterde versie van het oorspronkelijke model uit 2013. De Mean Mower Mk2 is op een aantal punten verbeterd en is sneller dan ooit.

De kracht is dit keer afkomstig van een Honda CBR 1000 RR Fireblade. Met 189 pk is de Mean Mower Mk2 de nachtmerrie van ieder grassprietje. De tweede generatie Mean Mower gaat volgens Honda harder dan 215 km/u. Het sprintje naar de honderd is gedaan in drie seconden. Het ding jankt overigens door tot maar liefst 13.000 tpm.

Honda pakte in 2014 het wereldrecord voor snelste grasmaaier ooit met een topsnelheid van 187 km/u. Dat record werd in 2015 afgepakt door een team uit Noorwegen. Het team wist een snelheid van 214 km/u te halen met een eigen grasmaaier. Honda laat het er niet bij zitten en zal met deze Mean Mower mk2 een nieuwe poging wagen om het record terug in handen te krijgen.