Wat in vredesnaam is eigenlijk een Italian tune-up?

Het klinkt als een eufemisme...

Misschien heb je ooit gehoord van het begrip Italian tune-up, of ‘Italiaans beurtje’. Dit heeft niks te maken met die websites waar jij maandelijks goud geld voor neerlegt. De oorsprong van de term komt voort uit een praktijk die Ferrari pleegde te bezigen met auto’s van klanten.

Het ding was (en is) namelijk dat hoewel Ferrari’s keihard gaan, ze door hun eigenaren bijna nooit gebruikt worden waarvoor ze gemaakt zijn. Die tokkelen er wat kleine stukjes mee en zien er daarbij cool uit. Of althans, dat is de bedoeling. Nadeel hiervan is dat de motor doorgaans niet de juiste bedrijfstemperatuur bereikt en de benzine niet optimaal verbrand wordt, waardoor koolstofaanslag zich afzet op je kleppen, bougies, et cetera. De motor presteert dan niet meer op de top van zijn kunnen. Hij voelt zogezegd ‘lui’ aan.

Wat monteurs daarom deden, was als de rijkaard zijn auto bij hen bracht en vroeg of ze ‘m konden fixen ‘ma ovviamente‘ zeggen. Vervolgens ragden ze het ding een paar rondjes over het circuit of door het lommerrijke Italiaanse landschap, maakten daarmee de motor lekker heet en brandden zodoende de motor schoon. Prego, signore.

Op zich zal dit idee voor de gemiddelde autoliefhebber niks nieuws zijn. Maar heeft het nog zin met moderne auto’s? Mwah, de meningen zijn daarover verdeeld, doch bij diesels zit er een bepaalde logische beredenering achter waarom dit wel het geval is. Diesels zijn namelijk roetbrakers en zo’n ding af en toe op zijn staart trappen blaast die roet je motor uit, recht in de longen van die bumperklever achter je. Zo sla je dus twee vliegen in een klap. Aangeraden wordt alleen wel je olie op tijd te verversen of de schoonbrand-operatie uit te voeren voor een oliewissel. De meeste roet zal immers via de uitlaat zijn weg naar buiten vinden, maar een deel van de roet kan in je olie terecht komen en dat wil je niet.