Halo op de MCL33 heeft een toepasselijke sponsor

De Britten hebben humor.

Vandaag heeft McLaren bekendgemaakt dat we voor de aanstaande Grand Prix van Australië een nieuwe sponsornaam op de MCL33 mogen verwachten. De sponsor is te vinden op de halo en dit is met een knipoog gedaan. Het gaat hier namelijk om het merk Gandys. Een fabrikant van flip flop teenslippers. Het was dat of de Hunkemöller..

De sponsorovereenkomst met Gandys heeft uiteraard ook een serieuze benadering. Zo lanceert Gandys in samenwerking met McLaren een gelimiteerde flip flop-lijn. De teenslippers herken je aan de oranje kleur van de nieuwe MCL33 en de merknaam ‘McLaren’. Moet je ze niet te vaak dragen, want die opdrukken vervagen na de nodige bezoekjes aan het strand.

Gandys en McLaren doneren 100 procent van de opbrengst van de flip flop-lijn naar organisatie Orphans for Orphans. Dit goede doel komt op voor weeskinderen en is gelokaliseerd in Sri Lanka.

Deze keuze is niet toevallig. De oprichters van Gandys zijn broers en werden zelf weeskinderen na de enorme zeebeving in de Indische Oceaan in 2004, die onder andere Sri Lanka trof. De teenslippers zullen in een gelimiteerde oplage worden gemaakt. Exacte aantallen zijn niet genoemd.