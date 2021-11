Honda Prelude met vierwielbesturing van 1e eigenaar te koop in NL!

Een rode Honda Prelude met vierwielbesturing van de eerste eigenaar. Je moet ze maar tegenkomen.

Gisteren konden we genieten van een bijzondere frisse youngtimer: een Opel Astra GSI met minder dan 40.000 kilometer op de klok. Met recht een hele bijzondere auto. Modern genoeg om elke week een keertje mee te rijden, maar oud genoeg om bijzonder te zijn.

Dat is met de occasion van vandaag een tikkeltje anders. Deze is namelijk aanzienlijk jonger. Autoblogs top-tipgever Rachid heeft weer zitten zoeken naar gave occasions en kwam aan zetten met deze rode Honda Prelude! De Honda Prelude was ooit een populaire coupé gebaseerd op de Accord. De auto die je op de foto’s ziet is eentje van de laatste serie, die al aanzienlijk zeldzamer is.

Duurste uitvoering

Het was destijds de duurste Prelude die je kon krijgen in Nederland. Het is namelijk de 2.2 VTEC-motor in combinatie met een automaat. Die koste destijds bijna 75 mille in guldens. Dat deed natuurlijk bijna niemand. Als je een dure vierzits coupé wilde, kon je bijvoorbeeld ook kiezen voor de toen nieuwe Mercedes CLK, BMW 3 Serie, Volvo C70 of Lancia K Coupé.

Dit exemplaar is bijzonder gaaf. De kilometerstand staat op 166.000, dus je kunt er nog zorgeloos mee rijden. Bijzondere Honda’s met hoge kilometerstanden kunnen alsnog vrij prijzig (en gewild) zijn. Op roesten na zijn er nauwelijks chronische mechanische storingen. Beetje lassen en tectyleren en je kan er weer jaren tegenaan. Dat is met dit exemplaar niet nodig. De auto lijkt bijzonder goed in de lak te zitten.

Honda Prelude met vierwielbesturing

De auto is afkomstig van de eerste eigenaar. Deze wist de verleiding om te tunen te weerstaan en hield het model helemaal origineel en in topconditie. De auto is altijd bij de Honda-dealer in onderhoud geweest. Kortom, een toppertje. Het enige nadeel is de transmissie. De automaat is op zich niet heel erg slecht, maar de trage slushbox heeft slechts vier verzetten. Hierdoor komt de motor niet terug in zijn VTEC moment als je vol accelereert, zoals dat bij de S2000 (bijvoorbeeld) perfect is afgesteld.

Aan de andere kant, daar is de prijs ook wel naar. De verkoper wil graag 8.400 euro hebben voor de Honda Prelude met vierwielbesturing. Op zich geen verkeerde prijs als alle documentatie kloppend is. Vind maar eens een tweede, namelijk. Hopelijk moet je naast de handtekening op het koopcontract ook een contractje tekenen dat je deze rode Prelude origineel laat. Ook geen gele stippen! De advertentie kun je hier bekijken.

Met dank aan Rachid voor de tip!