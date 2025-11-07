Deze ‘klassieker’ uit 2000 verdiende een restomod

Gevoelsmatig vreemd dat een auto uit Y2K nu al in restomod-territorium zit. Aan de andere kant, dat is 25 jaar geleden.

Bij het begrip restomod denk je wellicht aan een klassieker (grote kans dat het een 911 is), maar het betekent natuurlijk gewoon het tijdens het opknappen van een oude auto tegelijkertijd moderniseren. De wereld heeft immers geïnnoveerd op vele gebieden, maar tegelijkertijd zijn er veel stappen achteruit gezet. Een goed voorbeeld is de Carrera GT met moderne banden: nog steeds die magistrale, ouderwetse 5.7 liter V10, maar dan sneller dankzij beter hedendaags rubber. Zo kan je eigenlijk alles dat ‘op leeftijd’ is snel een restomod noemen. Ook de creatie van vandaag.

Honda S2000

Gevoelsmatig is de Honda S2000 helemaal geen stokoude auto. Maar met een introductie in 1999 is hij toch alweer 26 jaar oud. In die tijd is er genoeg te verzinnen om de roadster met die bijzondere F20C-motor toch iets te moderniseren. Een firma genaamd Bulletproof Automotive doet dat ook.

Luisterend naar de naam BP25 is de Bulletproof S2000 dan ook een eerbetoon aan 25 jaar van de compacte roadster. Volgens het bedrijf is de Honda S2000 een belangrijke schakel geweest in de tuningscene van de VS. Vandaar dat alles uit de kast is getrokken voor dit speciale exemplaar. De speclist is niet mis.

Exterieur

Om te beginnen aan de buitenkant: er is grondig geklust aan de Honda S2000 door Bulletproof. Het exterieur is gespoten, niet gewrapt, in de kleur Balloon White van Lamborghini (bekend van de Murciélago LP640). Een andere opvallende toevoeging is de hardtop van Spoon. Op zich is het mooi om van de S2000 een soort fastback te maken, maar aan de andere kant ondermijnt het de S2000 als een roadster (toch wel waar ‘ie bekend om staat). Al het koolstofvezel spul aan de buitenkant is aangeleverd door Varis, eveneens een bekende (Honda-)tuner. Waaronder de enorme koolstofvezel achtervleugel die Varis gepast genoeg de ‘GT Wing’ noemt.

De buitenkant wordt afgemaakt door op maat gemaakte gesmede velgen door BP met Toyo Proxes R888R-banden. Er zit een Top Secret-schroefset onder de Honda S2000 van Bulletproof, samen met allerlei kleine verbeteringen van Roberuta en J’s Racing. Remmerij wordt, uiteraard zouden we bijna zeggen, verzorgd door Brembo: zes zuigers voor, vier zuigers achter.

Dan de motor van de Bulletproof Honda S2000. Het gaat om een ‘eigen’ crate engine die qua karakter de F20C moet evenaren. 2.0 liter groot, redline van 10.000 toeren per minuut en een supercharger erop: goed voor 580 pk aan de wielen bij 9.300 toeren. Dat klinkt wel erg Honda-esque. De rest van de mods is om het geheel in het gareel te houden en het klinkt alsof er geen cent op bespaard is. Eén mod die we toch even willen uitlichten: de motor is compleet afgestemd op E85. Wat betreft de transmissie is er gebruik gemaakt van de bak uit een S2000 ‘AP2’, met een LSD van Drexler en een short shifter.

De term ‘restomod’ is een lastige bij de Bulletproof Honda S2000. Want je zou het ook makkelijk een aangepaste versie van een nog piepjonge auto kunnen noemen. Al vinden wij 25 jaar toch wel langzaam de kant van een oude auto op gaan, dus wat dat betreft is het een mooie combinatie van oude S2000 met moderne know-how.