Alfa Romeo 4C voor insectenliefhebbers is hier

Houd jij zo veel van insecten dat je ze elke dag wel zou willen eten? Dan is deze Alfa Romeo 4C Speedster echt iets voor jou.

Je kan veel zeggen over de Alfa Romeo 4C en veel ervan is juist. Het was een bijzonder project om met een potente sportwagen te komen, die grappig genoeg werd verkocht in een tijd dat Alfa best wel uitgekleed was (enkel de MiTo en Giulietta werden verkocht in het gros van de jaren van de 4C). De 4C heeft veel kenmerken van een serieuze sportauto, denk aan een koolstofvezel monocoque en extreem veel gewichtsbesparing, maar dan wel enkel als automaat. De motor was de 1750 TBI, wat dan weer minder exotisch is. Dat laatste is een mooi onderwerp om een zondagslijstje aan te wijden (spoiler alert).

Alfa Romeo 4C Speedster

De krappe cabine, brede carrosserie en matig zicht rondom zorgen ervoor dat de Alfa Romeo 4C niet ’s werelds meest praktische auto is. Dat geeft niet, daar is ‘ie niet voor. Een Canadees bedrijf besloot echter dat een Alfa Romeo 4C wellicht nog onpraktischer kan. Want de dakloze Spider heeft nog een voorruit en een stoffen dakje. Wat nou als je dit allemaal niet wil en bij regen gewoon kleddernat wil worden, of tijdens een zomerdag lekker vliegen tussen je tanden weg wil poetsen. Of inslikken. Ontmoet de Alfa Romeo 4C Speedster.

Het idee is welbekend van auto’s als de McLaren Elva, Aston Martin V12 Speedster, Mercedes SLR Stirling Moss en het grootste voorbeeld voor de 4C Speedster: de Ferrari SP Monza. Op basis van een Alfa Romeo 4C Spider werd de voorruit verwijderd en daarmee natuurlijk ook de mogelijkheid voor een dak. Vervolgens is het gedeelte achter de stoelen iets aangepast om daar twee rolbeugels te plaatsen. Het moet wel tot op zekere hoogte veilig blijven.

Modificaties

Vervolgens zijn er wat modificaties toegevoegd aan de Alfa Romeo 4C Speedster. De hele voorbumper is anders, er zijn speciale velgen toegevoegd (wij denken Titan7 T-S5’s, maar wie beter weet mag zich melden), een andere diffusor met centrale uitlaten, sierstukken voor de achterlichten en bijvoorbeeld kuipstoelen binnenin. Oh ja, en we kunnen er niet omheen: het lijkt om een Duitse import te gaan die naar Canada is verhuisd, dus moeten er ook extra stootstukken op de bumpers komen. Al lijken dit meer een soort heftruckvorken te zijn dan echte absorptiepunten. Maar goed.

De ombouw is gedaan door het Canadese Harse Autocraft, die zich vaker richten op restomod-achtige projecten. Of de Alfa Romeo 4C Speedster echt (in beperkte oplage) gebouwd gaat worden naast deze eenmalige: het lijkt van niet. Is dat iets goeds? Of zie jij jezelf al vliegen vangen in een écht dakloze Alfa Romeo 4C?