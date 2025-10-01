Deze Porsche restomod krijgt een 8-cilinder boxermotor!

Weer eens wat anders dan de zoveelste 911 restomod.

Ja, een restomod op basis van een 911 is heel gaaf. Het is alleen niet zo’n originele keuze. Dit concept hebben we al talloze keren voorbij zien komen. Het bedrijf Aerfal Automotive pakt het echter helemaal anders aan.

Zij nemen namelijk niet de 911 als uitgangspunt, maar de 904 GTS. Deze was ontwikkeld als racewagen. Voor de homologatie werden er iets meer dan 100 straauto’s gebouwd. De 904 werd gebouwd van 1963 tot 1965.

De precieze plannen van Aerfal zijn nog niet bekend, maar ongetwijfeld zal er geen echte 904 opgeofferd worden. Dat zijn auto’s die rond de €2 miljoen kosten. Het zal dus eerder een gemoderniseerde replica zijn dan een echte restomod. Op de renders zien we een 904 met LED-verlichting, grotere velgen en een nieuw interieur.

Wat vooral heel interessant is: Aerfal wil de auto een achtcilinder boxermotor geven. De 904 had in eerste instantie een viercilinder, later kwam de 904/6 met de zescilinder uit de 911. En uiteindelijk kwam er ook een 904/8, met een 2,0 liter achtcilinder boxermotor. Deze was afgeleid van de Porsche 804 F1-auto.

Aerfal wil met behulp van Cosworth een moderne variant maken van deze motor, die 4,0 liter groot moet worden. Ze houden het verder oldschool, want het moet een luchtgekoelde, atmosferische motor worden. Qua vermogen mikken ze op 400 pk, op een gewicht van circa 900 kg.

Deze plannen zijn nogal ambitieus, maar het idee is natuurlijk geweldig. We hopen daarom van harte dat Aerfal erin slaagt om deze auto echt te bouwen. Al is het er maar eentje.