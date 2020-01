Honda slijpt de Civic Type-R fijn

Hopelijk spreekt 'ie zo een breder publiek aan.





Het is een Japans ochtendje vandaag. Na de onthulling van de Toyota GR Yaris en door Japanners onder handen genomen BMW Z4, hebben we nog meer nieuws uit het land van de rijzende zon. Dat er nieuws is, is overigens niet zo heel erg vreemd. Naast Het Salon in Brussel is er ook de Tokyo Auto Salon gaande. Er is dus sprake van Het Salon en De Salon, zeg maar.

Speciaal voor De Salon heeft Honda de vernieuwde Civic Type R. Het zijn geen verschillen van dag en nacht, dus als je de vorige Civic Type-R een ‘esthetisch uitdagende’ auto vond, dan vind je dat nu nog steeds. el heeft Honda het gehad wat a√ęrodynamischer weten te maken. Dat is extra knap dat ze het gelukt is, want de grille werd juist groter, zodat er meer lucht naar de motor gebracht kan worden.

Nieuw onderstel en remmen

Maar er zijn meer upgrades. Zo zijn de remmen aangepast van de Civic Type R. Ze zijn voorzien van tweedelige schijven met nieuwe remblokken. De nieuwe schijven en blokken motten zorgen voor minder fading en een betere stopkracht. De grootste wijzigingen zijn gedaan aan het onderstel. De Civic Type R was zeer sportief, maar ook vrij compromisloos. Dankzij nieuwe dempers en ophanging hoopt Honda het comfort tijdens normale ritten te verhogen.

Short shifter

In het interieur zien we kleine updates zoals een stuurwiel van alcantara. Ook heb je een nieuwe versnellingspookknop. Interessanter is dat het schakelen nu beter moet gaan, dankzij een zogenaamde ‘short-shifter’. De versnellingsbakverhoudingen blijven dus identiek. Nieuwe voor de Civic is ASC. Dat staat voor Active Sound Control is zorgt ervoor dat de sportieve brom van de motor beter in het interieur te horen is. In motorisch opzicht veranderd er vooralsnog niets, de VTEC Turbo levert nog altijd 320 pk.