Deze snelle stationwagon gaat waarschijnlijk aan ons neusje voorbij

Tsja, we kiezen er immers zelf voor.





Het idee van de Subaru Levorg was niet eens zo verkeerd. De Outback was inmiddels uitgegroeid tot een icoon op zichzelf en de standaard Legacy Touring Wagon had nogal een zweempje van Omroep Max om zich heen. In principe geen probleem, want caravanrijders waren er dol op.

De Levorg was een soort WRX STI, maar dan in stationwagon vorm zonder dikke motor. Wel was de Levorg de eerste Subaru met downsite motor, een 1.6 boxermotor met turbo, goed voor 170 pk. Het maakte niemand wat uit, want ze waren aan de straatstenen niet kwijt te raken. Voor de Japanse markt had Subaru al eens een paar sportieve STI-uitvoeringen. In sommige Europese landen zijn er ook Levorgs met STI-opsmuk verkocht, maar waren dat zuiver cosmetische aanpassingen.

Op de Salon van Tokyo laat Subaru de nieuwe Levorg STI zien. Of het gaat om een compleet nieuw model of een vernieuwd model, zegt Subaru niet. Inmiddels staat namelijk de gehele line-up op een nieuw platform, behalve de Levorg. Subaru laat er verder ook niet zo veel over los. We kregen deze afbeeldingen die inderdaad meer op renders lijken. Wel laat Subaru los dat het project ‘Levorg Prototype STI Sport Concept’ heet. Het is dus een Concept én een prototype. Ook weten we dat de demping elektronisch geregeld is.

Over de aandrijflijn is ook nog niets bekend. Sinds jaar en dag monteert Subaru een EJ20 of EJ25 in STI-modellen. Die eerste is inmiddels uitgefaseerd, de laatste zal ook niet het eeuwige leven hebben. Hopelijk kan Subaru de gemiddelde CO2-uitstoot iets naar beneden krijgen, want dat is op dit moment de grootste boosdoener qua prijs. Voor de context, de vorige Levorg STI had 300 pk en 400 Nm. Uiteraard was de auto voorzien van vierwielaandrijving.