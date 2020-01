Japanners vergrijpen zich aan een Duitse BMW

Daar kon je natuurlijk op wachten.





De BMW Z4 en de Toyota GR Supra zijn gezamenlijk ontwikkeld. De keuze omdat te doen is vrij logisch. Zo konden zowel BMW als Toyota de ontwikkelingskosten delen. Logisch, want de afzet is niet enorm. Zonder de samenwerking waren beide auto’s waarschijnlijk niet op de markt gekomen.

Op zich is de verdeling ook vrij voor de hand liggend. BMW heeft nu een Z4 met softtop, de Toyota Supra is altijd een coupé. Zo zitten beide auto’s niet te veel in hun vaarwater. Wat we ook zien, is dat nu ook BMW-tuners zich bezighouden met de Toyota Supra. Denk aan AC Schnitzer dat nu een programma aan upgrades heeft voor de Supra. Veel techniek komt natuurlijk rechtstreeks bij de Z4 vandaan.











M-Sport

Vor vandaag is het precies andersom. De Japanse tuner 3D Design heeft juist upgrades klaarliggen voor de BMW Z4. Nu is deze tuner al gespecialeerd in het tunen van Mini’s en BMW’s. In eerste instantie zijn het voornamelijk cosmetische updates voor de ‘G29’, zoals de Z4 heet onder intimi. Zo is er een opzetstuk voor de voorbumper, vervaardig van urethaan. Je weet wel, dat spul waar ze ook golfballen van maken. De voorspoiler kan alleen gemonteerd worden als je gekozen hebt voor het M-Sport pakket of op de topper van de Z4-range, de M40i.











Spoiler

De achterspoiler (vervaardig uit het zelfde materiaal) kan op elke Z4 gemonteerd worden. Het is geen enorm grote spoiler, maar geeft de auto net even wat meer cachet. De diffuser is gemaakt can CFRP (combinatie van koolstofvezel en polymeer), maar past wederom alleen op Z4’s met een M-Sport achterbumper. Heb je je Z4 nog niet besteld, maar zie je deze upgrades wel zitten, bestel dan meteen even het M-Sport pakket.











Velgen tot 22 inch groot

Verder zien we een roestvrijstalen sportuitlaatsysteem. Uiteraard kun je kiezen uit grotere lichtmetalen velgen. Je kan kiezen uit 19 of 20 inch. 21 is dan weer niet mogelijk, maar 22 inch wel! Normaal gesproken is deze maat voorbehouden voor de Cullinans van deze wereld, maar op een Z4 kan het dus tegenwoordig ook. Wat het doet met het afrolcomfort zegt 3D Design niet, ook niet dat de rolomtrek met deze velgen zonder band. waarschijnlijk al te groot is. Maar mocht je om aandacht verlegen zitten: het kan in elk geval.







Motorische upgrades

In het interieur zien we ook het een en ander op detailniveau, zoals sportieve panelen en koolstofvezel schakelflippers. Maakt je leven toch wat completer en dus beter. De BMW Z4 van 3D Design loopt geen streep harder dan de normale uitvoering. Voor andere BMW’s heeft de Japanse tuner wel upgrades in de aanbieding, dus het licht in de lijn der verwachting dat deze later zullen volgen. Je kan anders al bij G-Power, Dahler of AC Schnitzer terecht voor meer Pferden.