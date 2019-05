Honda smijt met kortingen om van de NSX af te komen

De supercar is niet geworden wat de Japanse autofabrikant gehoopt had.

Het terugbrengen van een iconische naam is geen garantie voor succes. Wat dat betreft moet Toyota nog maar afwachten hoe goed de Supra het gaat doen, al opereert deze auto natuurlijk in een heel ander vaarwater in vergelijking met de Honda NSX.

Net als de Supra, was de NSX jarenlang een concept. Later kwamen er een reeks teasers en eindelijk was daar het productiemodel in 2016. Het model is een flop te noemen, want ondanks zijn moderne design en specificaties lopen er maar weinig mensen warm voor de supercar. Het is zelfs zo dat Honda in de Verenigde Staten een ‘stiekeme’ korting heeft geplakt op de NSX.

In de Verenigde Staten is Honda actief als Acura. Na een onderzoek van Motor Trend ontdekte men dat de Acura NSX tot en met tenminste maart 2020 verkocht zal worden voor een bedrag van 159.300 dollar. Dat is 20.000 dollar goedkoper dan voorheen. Tel daar bovenop dat je met een dealer ook nog kunt praten over een eventuele korting.

Het prijskaartje is van toepassing op uitgaande 2019-modellen, wat betekent dat men alleen een voorraadexemplaar kan aanschaffen voor dat bedrag. Wie een gloednieuwe NSX wil configureren mag de volle mep betalen. Het initiatief zou geholpen hebben. Volgens Motor Trend zijn de verkopen, sinds de korting die in maart 2019 live ging, met 42 procent gestegen. In 2018 verkocht Acura slechts 170 exemplaren van de NSX in de VS, in 2017 waren dat nog 581 verkopen en in 2016 verkocht Honda/Acura 269 stuks van de NSX.

Foto: NSX in Europa, via @dutchstylez op Autojunk