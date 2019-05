Volkswagen vernieuwt modelvarianten op gas

Bij de Volkswagen Groep zijn ze nog gek op die gasvarianten.

Hoe relevant is een auto op gas nog? Wat Volkswagen betreft zeer relevant. Skoda’s komen nog geregeld als CNG-variant op de markt en ook bij Volkswagen zijn ze nog lang niet klaar met de techniek.

De Duitse autofabrikant kondigt drie (vernieuwde) modellen op aardgas aan. De Polo, Golf en Golf Variant als TGI komen voortaan met drie aardgastanks. Voorheen waren dit twee aardgastanks. De Polo heeft een 1.0 TGI met 90 pk, de Golfjes een 130 pk 1.5 TGI. Met de extra aardgastank aan boord is er sprake van een verbeterde actieradius.

In het geval van de Polo kom je met een bereik van 368 kilometer 60 kilometer verder dan voorheen. Bij de Golf en de Golf Variant bedraagt de actieradius 440 kilometer. Dat is 80 kilometer meer dan voorheen. CNG is te tanken bij ongeveer 190 stations in ons land. Alle drie de auto’s komen met een kleine benzinetank van enkele liters voor noodgevallen.

De vernieuwde CNG-modellen zijn per direct te bestellen. De Polo 1.0 TGI Trendline scoor je vanaf 18.181 euro, de Golf TGI is er vanaf 30.985 euro en de Golf Variant TGI is er vanaf 34.660 euro. Laatstgenoemde Variant is een tikkeltje duurder in vergelijking met de hatchback, omdat een zeventraps DSG standaard is op de station en op de hatchback niet. Naast de Polo en Golf is de Up! er ook met aardgasmotor, deze is het goedkoopste met een vanafprijs van 15.391 eurie.