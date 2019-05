Leeft de Huayra ook 20 jaar door, net als de Zonda?

Horacio geeft antwoord op deze en andere vragen.

Pagani, das toch het merk dat ontelbare Zonda’s produceert, zolang de klant er maar naar vraagt? Ja en nee. Dat was inderdaad zo, maar aan dat tijdperk is een einde gekomen. De Italiaanse autobouwer gaf eigenlijk al een voorproefje in Genève, door de allereerste Zonda tentoon te stellen. Nu komt Horacio Pagani met een duidelijkere beschrijving.

In een interview met TopGear laat Pagani weten dat klanten een ‘nee’ krijgen te horen als ze een nieuwe Zonda willen bestellen. Het is dus nu écht over en uit met het legendarische model waar het allemaal mee begon. Wel laat de CEO weten dat het merk op basis van bestaande exemplaren een ombouw uit kan voeren. Mocht het merk in de toekomst met nieuws komen over een ‘nieuwe’ Zonda, dan weet je nu dat dit een reeds geproduceerd exemplaar is.

De volgende logische vraag die naar boven komt is natuurlijk hoe het zit met de Huayra. Zal deze hypercar ook, net als de Zonda, 20 jaar lang tot in de treure voort blijven bestaan middels one-offs en speciale edities. Pagani sluit niet uit dat zijn merk inderdaad een reeks one-offs gaat maken als de klant hier behoefte aan heeft. Horacio zegt echter dat ook bestaande Huayra’s in aanmerking komen voor een make-over, net als de Zonda.

De CEO laat weten dat het merk deze maand nog zo’n make-over Huyara zal terugleveren aan een klant. Deze klant kocht destijds één van de eerste Huayras, maar wilde de auto updaten en opnieuw modificeren door Pagani. Horacio is niet verlegen om bedragen te noemen. Volgens hem kost zo’n aanpassing ‘eerder een miljoen dan enkele honderdduizenden dollars’. Lucratieve business dus.