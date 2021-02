Honda trekt doek van nieuwe generatie HR-V - Autoblog.nl

Bij Honda hebben ze goed gekeken wat de anderen doen en dit vervolgens toegepast op de nieuwe generatie HR-V.

Door de crossover bomen zien we het bos niet meer. Wanneer een merk een nieuw crossover model of een nieuwe generatie van een crossover model presenteert zie je al gauw bekende lijnen. Met zo’n uiterlijk valt nu eenmaal minder te spelen voor de designer dan bijvoorbeeld een coupé. Daar is de nieuwe Honda HR-V een goed voorbeeld van.

De HR-V gaat al een behoorlijke tijd mee. Sinds 1999 om precies te zijn. Door de jaren heen heeft het model zich steeds meer ontplooid tot een volwaardige crossover. Deze nieuwe generatie heeft weer een behoorlijk ander uiterlijk gekregen in vergelijking met zjin voorganger. De Japanners zijn er niet vies van om te experimenteren met nieuwe designs, vraag dat maar aan de Civic. Er zijn wel overeenkomsten te zien met de concurrentie. Zo valt een vleugje Mazda niet te ontkennen in het ontwerp.

Honda HR-V 2021

Hier in Europa komt de Honda er als e:HEV. Net als al het geval was met de Jazz en de CR-V. Details over de motoren ontbreken nog. De Japanse autobouwer komt pas in een later stadium met meer informatie daarover. De marktintroductie van de nieuwe Honda HR-V is eind dit jaar.