'SUV e' wordt elektrische Honda nummertje twee - Autoblog.nl

De Honda SUV e:prototype is klaar om de Honda e gezelschap te houden in de showroom. Dan moet ‘ie wel onze kant op komen.

In 2018 deed Honda iedereen smelten met de Urban EV, een zeer geslaagde elektrische concept car met retro-invloeden. We weten inmiddels wat daarvan geworden is: de auto staat nu bij de dealers als de Honda e. Deze auto is misschien niet zo cool als het concept, maar het is nog steeds een geinig ding. Mits je niet te grote afstanden moet afleggen.

De e was Honda’s eerste en tot op heden enige EV. Honda toont nu een productierijp concept voor een volgend elektrisch model. De naamgeving is wederom heel erg rechttoe rechtaan. Dit concept heet ‘SUV e’, of voluit SUV e:prototype.

Degenen met een goed geheugen kunnen zich wellicht een eerder concept van Honda herinneren met bijna dezelfde naam. Deze heette geen SUV e:prototype, maar SUV e:concept. Dit was de fraai gelijnde tweedeurs SUV die je hierboven ziet. Helaas lijkt dit nieuwe prototype daar niet heel veel op, afgezien van de voor- en achterkant.

Waar de auto wél heel veel op lijkt is de nieuwe Honda HR-V, die de Japanners vorige maand toonden. Sterker nog: de SUV e:prototype ís gewoon een Honda HR-V. Het verschil is alleen dat de auto nu een dichte grille heeft en een zwart dak. Én cameraspiegels. Dat lijkt een typische concept car-gimmick, maar bij de Honda e hebben deze ook het productiestadium gehaald. Wat we kunnen verwachten qua specificaties vermelden de Japanners nog niet.

De Honda SUV e:prototype kan zo in productie, het is alleen nog de vraag waar de auto verkocht gaat worden. Honda gaat de SUV e gaat in China verkopen, waar de auto nu ook onthuld is. Sterker nog: in China is het de allereerste EV van Honda, aangezien de Honda e daar niet verkocht wordt. Of de auto ook onze kant op komt is nog niet bekend. Het zou zomaar kunnen, want de reguliere HR-V komt ook naar Europa.