Honda ZR-V komt naar Nederland. Maar voor wie?

De Honda ZR-V is de ideale auto voor mensen die niet kunnen kiezen tussen een CR-V en HR-V.

We gaan eventjes heel erg zuur doen. Honda heeft in Nederland de plank feen beetje misgeslagen. Op een of andere manier weten ze briljante producten dusdanig in de markt te zetten dat niemand ze hier koopt. Zelfs met Max Verstappen als Honda-boegbeeld kon het merk in dit land geen verschil maken.

Zal dat gaan veranderen met de nieuwe Honda ZR-V? Destijds was Honda een trendsetter met de compacte CR-V (in 1996) en HR-V (in 1998). Het heeft eventjes geduurd, maar er is nu eindelijk een model tussen die twee, deze Honda ZR-V.

Honda ZR-V

Het is precies wat je verwacht, een compacte crossover. In principe is het gewoon de crossover-versie van de Honda Civic. Veel techniek is dan ook van de Civic (en Integra) afkomstig. Voor Europa krijgt de auto en ‘geëlektrificeerde aandrijflijn’. Deze komt ook uit de Honda Civic.

Dat betekent dus een 2.0 benzinemotor met elektromotor die samen goed zijn voor 184 pk en 315 Nm. Althans, mocht Honda deze aandrijflijn niet aanpassen. Een volledig elektrische aandrijflijn komt er vooralsnog niet. Daar is de wereld kennelijk nog niet klaar voor.

Amerikaanse HR-V

Mocht de auto je bekend voorkomen, dan kan dat kloppen. De Honda ZR-V is namelijk identiek aan de Amerikaanse Honda HR-V voor het modeljaar 2023. De échte HR-V – die wij in Nederland wél kunnen bestellen – is waarschijnlijk veel te klein voor de Amerikanen. Waarom ze dan niet de de ZR-V-badge gebruiken, is ons eveneens een raadsel.

De Honda ZR-V komt in 2023 op de Nederlandse markt. Prijzen zijn uiteraard niet bekend, maar wij gokken erop dat die tussen de 32 mille (vanafprijs HR-V) en 44 mille (vanafprijs CR-V) in zal liggen.

Meer lezen? Dit zijn 12 opvallende feiten van de autoverkoop 2021 in Nederland!