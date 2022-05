Oh jee. Speelt Ferrari weer vals en kijkt de FIA weer weg?

Ferrari speelt vals en de FIA kijkt weg. Geinig. Ik kan me ergens herinneren deze zin eerder gehoord te hebben. Maar zeker weten doe ik het niet…

Het Formule 1-seizoen van 2022 is nu 5 wedstrijden oud en eerlijk is eerlijk; het is tot nu toe erg vermakelijk. Mooi om te zien dat George Russel het wél lekker doet in de Mercedes. Of dat de geweldige Bottas zijn Alfa goed vooruit weet te krijgen en ook dat Max Verstappen weer schitterende dingen laat zien.

Maar wat helemaal mooi is; de Ferrari’s zijn eindelijk weer razendsnel. De laatste keer dat dit zo was hadden de Italianen een slimmigheidje bedacht met de brandstofsensoren. Op het moment dat die eventjes niets maten, spoot de Ferrari extra benzine door de leidingen met extra power als gevolg.

Hartstikke slim natuurlijk, maar wel illegaal. De FIA kwam er dan ook achter en deelde een straf uit aan Ferrari. Of eigenlijk, meer een fopstraf. Ze reden erna even met wat minder power. En dat was het wel zo’n beetje, denken we. Want de straf bleef verder een zaak tussen de FIA en Ferrari. Daar mogen wij tot op heden niets van weten. En dat geeft toch een vreemde smaak in de mond.

Speelt Ferrari nu alweer vals?

En dat brengt ons bij het heden. Ferrari doet het hartstikke goed, maar er is opnieuw iets niet helemaal in de haak. Spotters met een scherp oog zagen namelijk aan bovenstaande foto dat de vloer van de wagen van Carlos Sainz in Miami anders was dan de Ferrari die afgelopen maandag meedeed aan de bandentest van Pirelli. Dat meldt de Britse kwaliteitspublicatie The Sun.

Dat zou kunnen betekenen dat Ferrari niet alleen de banden aan het testen was, maar ook een nieuwe vloer. En dat mag niet. Dat mag alleen tijdens officiële tests en dat was dit absoluut niet. Dan rijst natuurlijk de vraag; Is Ferrari de boel opnieuw aan het besodemieteren?

Het was een oude vloer en ze spelen dus niet vals

Volgens Ferrari is er niets aan de hand. De auto van maandag was uitgerust met een oude vloer en niet met een experimentele. Ze speelden dus zeker niet vals. Aldus Ferrari. En ook de FIA heeft gezegd dat er niets verkeerd is gegaan. Alleen willen ze daar niet zeggen wat er dan wel is gebeurd.

En dat laatste steekt de andere teams. Die zitten namelijk nog steeds met het voorbeeld van 2019 in de maag en zijn bang dat de FIA weer onder 1 hoedje speelt met Ferrari. Voorlopig geven die de Italianen het voordeel van de twijfel, maar eisen ze wel volledige transparantie. Van iedereen.

En dat lijkt ons hier ter redactie wel zo slim. Niemand wil toch een kampioenschap dat uiteindelijk wordt beslist door een actie van de FIA?

Oh, wacht…