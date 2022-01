12 opvallende feiten van de autoverkoop 2021 in NL

We hebben 12 opvallende feiten betreft de autoverkoop in 2021 in ons koude kikkerlandje.

Dat de autoverkopen van 2021 niet al te best waren, mag bekend zijn. De afgelopen 12 maanden werden er iets meer dan 320.000 auto’s verkocht. Een absoluut dieptepunt. Dat Volkswagen (wederom) het bestverkochte merk is en de Kia Niro de bestverkochte auto, weten we ondertussen wel. Dat laatste is op zich best knap, een crossover in een overvol segment met moordende concurrentie. De Kia Niro is ook niet meer de jongste, dus petje af voor de Kia Niro!

En zo gingen we even wat verder grasduinen door de statistieken. Welke opvallende dingen kunnen wij vinden? We struinden deze lijst door en kwamen tot de volgende bevindingen en feiten van de autoverkoop 2021:

Alfa Romeo Giulia

109 exemplaren

Uiteraard beginnen we met de verkoopcijfers van onze lievelingsauto: de Alfa Romeo Giulia. Het is het hoogtepuntje in het lijstje met feiten van de autoverkoop 2021. Wij hopen dat er duizenden per maand van verkocht worden, zodat er een grote keuze is uit occasions. Dat is echter helaas (nog) niet het geval. In 2020 werden er nog 159 stuks van verkocht, in 2021 kwam de importeur niet verder dan 109 stuks. Jammer. De Stelvio is zeldzaam impopulair: slechts 40 exemplaren zijn daarvan verkocht.

Ferrari

73 exemplaren

Bijna evenveel Ferrari’s als Alfa Giulia’s, inderdaad. Ferrari Nederland heeft er een prima jaar op zitten met 73 verkochte nieuwe auto’s. Zowel de Roma als de F8 Tributo waren met 21 exemplaren het populairst. De SF-90 deed het met 15 stuks ook niet verkeerd. In totaal zijn er ook 10 stuks afgeleverd van de 812 Superfast.

Audi Q5

280 exemplaren

Audi zit in zwaar weer met zijn middenklassers, niet alleen Alfa Romeo heeft er last mee. Van de A4 zijn er maar 870 stuks verkocht. De Q5 deed het slechter met slechts 280 exemplaren. Volvo verkoopt meer dan 3.000 stuks van de V60, net als BMW van de 3 Serie. Wel wordt bij Audi de eer (een beetje) gered door de A5, die in hetzelfde prijssegment zit. Ook de verkopen van de e-tron (1.094 stuks) en Q4 e-tron (2.435) doen het wel naar behoren.

Cupra Born

1.026 exemplaren

Cupra is het sportieve merk van de Volkswagen Group, wat eerst Seat moest zijn. Aan de ene kant lastig te begrijpen, aan de andere kant zijn sportieve automerken alleen maar leuk voor de liefhebber, nietwaar? De Cupra Leon is met 68 exemplaren de minst populaire Cupra. Van de Cupra Formentor, het eerste ‘unieke’ model, werden 102 exemplaren voorzien van gele platen.

Verreweg de meest populaire Cupra is de Born met 1.206 exemplaren! Daarvan zijn er 1.134 in december op kenteken gezet. We schatten zo in dat een aantal exemplaren hiervan wél geregistreerd is, maar nog niet zijn afgeleverd. Althans, daar gaan wij gemakshalve van uit als we de feiten van de autoverkoop 2021 behandelen. De legende gaat dat PON-medewerkers de conference van Peter Pannekoek moesten missen omdat ze auto’s op naam aan het zetten waren. In dat geval om Volkswagens, wellicht ook met Cupra’s?

DS 9

9 exemplaren

Als we kijken naar Cupra, kunnen we ook even kijken naar ‘dat andere nieuwe merk dat ontstaan is vanuit een ander merk: DS Automobiles. De DS 3 Crossback is met 137 exemplaren een bescheiden succesje. De DS7 Crossback doet het met 175 stuks niet eens zo verkeerd, als je ziet dat er maar 280 Q5’s aan de man werden gebracht. De DS 4 is met 13 exemplaren wel een zeldzaamheid. En de DS9, een van de coolste sedans van het moment, is met 9 exemplaren al helemaal bijzonder.

Honda e

32 exemplaren

Het afgelopen jaar werd Honda bijna elke race wel apart benoemd. De motorleverancier van Red Bull (de werkgever van ene M. Verstappen) deed uitstekende zaken. Zijn er goede cijfers te vermelden als het gaat om feiten van de autoverkoop 2021? Nee, eigenlijk niet. Integendeel, zelfs. Honda wist namelijk slechts 802 auto’s te slijten, waarvan het overgrote deel zo’n kekke Jazz is. Het meest rampzalig is dat de geheel elektrische Honda e zeldzaam impopulair is: slechts 32 exemplaren werden daarvan verkocht!

Tesla Model X

2 exemplaren

Bij Tesla hangt in Nederland de vlag nog niet uit. Nu zijn 4.151 verkochte exemplaren niet eens zo heel erg slecht. Tesla heeft het halfgeleiders-probleem zelf opgelost, maar daar zijn we de resultaten waarschijnlijk volgend jaar pas van. De Model Y is met 1.580 exemplaren lekker op weg, zeker als je bedenkt dat er 908 in december werden afgeleverd! De Tesla Model S (4 stuks) en Model X (2 exemplaren) werden nauwelijks geleverd en dat is te zien.

Aiways

11 hele exemplaren

Het Chinese merk Aiways scoorde vorig jaar een bescheiden succesje. Er werden toen 428 auto’s verkocht, allemaal van het model ‘U5’. Daarvan waren 383 exemplaren in de laatste maand van 2020. In 2021 ging het niet beter, integendeel. Er werden in het gehele jaar slechts 11 exemplaren van verkocht waarvan 0 in de laatste maand. Au.

Porsche 911

403 exemplaren

De populairste Porsche in Nederland in 2021 was de Taycan (630 stuks). De 718 Cayman was met 20 verkochte exemplaren de minst populaire Porsche. De inmiddels peperdure Macan is met 102 units niet het succes van weleer. Logisch, een Cayenne (588 exemplaren) is immers even duur (beide heb je vanaf zo’n 100.000 euro). Opvallend: er zijn 403 Porsche 911’s verkocht.

Kia EV6 – Hyundai Ioniq 5

3.356 exemplaren

Een strijd die we goed in de gaten gaan houden is die tussen de Kia EV6 en Hyundai Ioniq 5. Ja, we weten het: dit zijn min of meer identieke auto’s.Althans, onderhuids delen ze veel techniek, qua koetswerk en interieur zie je daar niets van. Slim, want daardoor spreken ze compleet andere klanten aan. Van de Kia EV6 zijn er tot nu to 1.644 verkocht, de Hyundai Ioniq 5 doet het met 1.712 stuks nog eventjes wat beter. In beide gevallen werd het leeuwendeel ook in December op kenteken gezet.

Lynk & Co

3.297 exemplaren (!)

Nog een nieuwkomer en misschien wel de meest bijzondere vermelding in dit lijstje met feiten van de autoverkoop 2021. De laatste tijd komen er wat Chinese merken bij die allemaal met verschillende stadia van succes de Nederlandse markt proberen te veroveren. Lynk & Co doet het vooralsnog uitstekend. Van de ’01’ werden er namelijk 3.297 exemplaren verkocht. Bijzonder, want de Lynk & Co is voorzien van een PHEV-aandrijflijn. Dus er zijn geen (grote) fiscale voordelen. Wel heb je (gedeeltelijk) Volvo-techniek en zit standaard er alles al op.

Polestar 2

2.556 exemplaren

Dan kijken we meteen uit bij Polestar. De Polestar 2 was in 2020 een ‘hete’ nieuwkomer. Hoe staat het er nu mee? Niet beter, niet slechter en dat is eigenlijk heel erg goed. Er zijn 2.556 2’s verkocht, in 2020 waren dat er nog 2.951. Ondanks veranderende wetgeving (minder korting), bleven de verkopen redelijk stabiel. Daarmee lijkt Polestar (vooralsnog) niet de pieken en dalen van tesla te kennen. Ook leuk, er werden negen exemplaren van de Polestar 1 verkocht!