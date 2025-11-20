Haagse parkeerboetes kunnen de shredder in, die van jou ook?

Het Gerechtshof heeft een vernietigend vonnis geveld.

Zoals je wellicht weet zijn er bedrijven die continu verkeersboetes aanvechten. In sommige gevallen is zo’n boete daadwerkelijk onterecht, in veel gevallen wordt er slim gebruik gemaakt van mazen in de wet. Bij het aanvechten van een parkeerboete heeft zo’n bedrijfje nu een enorme ontdekking gedaan: ALLE parkeerboetes die sinds 2022 in Den Haag zijn uitgedeeld zijn mogelijk ongeldig.

Hoe zit dat?! Nou, bij het aanvechten van een parkeerboete ontdekte Bezwaartegenverkeersboetes.nl dat de gemeente een fout had gemaakt. Ze hadden de plaatsen en tijdstippen waar betaald parkeren geldt niet op de juiste manier gepubliceerd.

Dit lijkt een gevalletje juridisch mierenneuken, maar dit heeft er wél voor gezorgd dat de parkeerboete ongeldig is verklaard. Dit heeft het Gerechtshof Den Haag gisteren in hoger beroep geoordeeld.

In dit geval ging het om één specifieke parkeerboete, maar dit verhaal gaat dus op voor álle parkeerboetes die Den Haag sinds 2022 heeft uitgeschreven. “De juridische basis voor honderden miljoenen euro’s aan parkeeropbrengsten staat nu ter

discussie,” aldus Indy Rissema van Bezwaartegenverkeersboetes.nl.

Misschien moeten we niet te vroeg juichen, want de gemeente Den Haag kan de uitspraak nog aanvechten door in cassatie te gaan. Rissema verwacht dat ze dit ook gaan doen, vanwege “het enorme financiële belang”.

Van 2022 tot en met 2024 heeft Den Haag €294 miljoen aan parkeerboetes geïnd, en dan is dit jaar nog niet eens meegeteld. Nu zullen ze dat bedrag niet opeens kwijt zijn, maar als één iemand zijn geld terug kan krijgen is het hek natuurlijk van de dam. Dan gaan de professionele bezwaarmakers het potentieel heel druk krijgen.

Foto: E38 7 Serie in Den Haag, gefotografeerd door @louwmedia