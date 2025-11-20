Haagse parkeerboetes kunnen de shredder in, die van jou ook?

Het Gerechtshof heeft een vernietigend vonnis geveld.
Zoals je wellicht weet zijn er bedrijven die continu verkeersboetes aanvechten. In sommige gevallen is zo’n boete daadwerkelijk onterecht, in veel gevallen wordt er slim gebruik gemaakt van mazen in de wet. Bij het aanvechten van een parkeerboete heeft zo’n bedrijfje nu een enorme ontdekking gedaan: ALLE parkeerboetes die sinds 2022 in Den Haag zijn uitgedeeld zijn mogelijk ongeldig.
Hoe zit dat?! Nou, bij het aanvechten van een parkeerboete ontdekte Bezwaartegenverkeersboetes.nl dat de gemeente een fout had gemaakt. Ze hadden de plaatsen en tijdstippen waar betaald parkeren geldt niet op de juiste manier gepubliceerd.
Dit lijkt een gevalletje juridisch mierenneuken, maar dit heeft er wél voor gezorgd dat de parkeerboete ongeldig is verklaard. Dit heeft het Gerechtshof Den Haag gisteren in hoger beroep geoordeeld.
In dit geval ging het om één specifieke parkeerboete, maar dit verhaal gaat dus op voor álle parkeerboetes die Den Haag sinds 2022 heeft uitgeschreven. “De juridische basis voor honderden miljoenen euro’s aan parkeeropbrengsten staat nu ter
discussie,” aldus Indy Rissema van Bezwaartegenverkeersboetes.nl.
Misschien moeten we niet te vroeg juichen, want de gemeente Den Haag kan de uitspraak nog aanvechten door in cassatie te gaan. Rissema verwacht dat ze dit ook gaan doen, vanwege “het enorme financiële belang”.
Van 2022 tot en met 2024 heeft Den Haag €294 miljoen aan parkeerboetes geïnd, en dan is dit jaar nog niet eens meegeteld. Nu zullen ze dat bedrag niet opeens kwijt zijn, maar als één iemand zijn geld terug kan krijgen is het hek natuurlijk van de dam. Dan gaan de professionele bezwaarmakers het potentieel heel druk krijgen.
Foto: E38 7 Serie in Den Haag, gefotografeerd door @louwmedia
Reacties
potver7 zegt
Dit is inderdaad juridisch mierenneuken, maar ja die regeltjes gelden ook voor de overheid zelf natuurlijk.
Overigens vraag ik me af of al die parkeerboetes onterecht waren (en daarmee dus ook alle wél op tijd betaalde parkeerbelasting). Er staat een termijn van 6 weken voor het indienen van een bezwaarschrift na ontvangst van een naheffingsaanslag, het kan ook later maar dan moet je aangeven waarom je ‘m niet eerder kon indienen. Als je dan (naar waarheid) aangeeft dat je niet eerder wist dat de boete onterecht was wegens fouten in de publicatie van de gemeente, dan sta je niet zo sterk natuurlijk.
Al die automobilisten hebben parkeerbelasting en naheffingsaanslagen betaald, omdat op de parkeerautomaten duidelijk staat aangegeven wat het parkeerbelastingtarief is. Dat is in principe leidend, lijkt me.
Voor de gemiddelde automobilist is het ondoenlijk om nu bij de gemeente bezwaar aan te tekenen, en daarbij het bewijs aan te dragen dat de plaatsen en tijdstippen waar betaald parkeren geldt in 2022 of 2023 niet op de juiste manier was gepubliceerd. Dit lijkt me dus vooral een nogal opportunistische actie van de bezwaarmakerskampioenen om nog meer klanten binnen te harken.