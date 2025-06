Gebruikers van Flitsmeister krijgen méér boetes in plaats van minder

Maar dat is eigenlijk logisch.

Velen van ons gaan niet meer op pad zonder Flitsmeister aan te slingeren. Desnoods de betaalde versie. Dat heb je zo terugverdiend als je daardoor een paar boetes ontloopt. Althans, dat zou je denken. Onderzoek wijst echter uit dat je juist méér boetes krijgt met een flitsapp.

Vergelijkingswebsite Independer heeft uitgezocht hoeveel boetes gebruikers van een flitsapp krijgen. Wat bleek? Van de mensen die een flitsapp gebruiken kreeg 41% een boete in het afgelopen jaar. Onder de mensen die géén flitsapp gebruiken was dit maar 19%. Minder dan de helft dus.

Hieruit zou je kunnen concluderen dat je Flitsmeister beter kunt verwijderen, maar dat is een beetje kort door de bocht natuurlijk. Mensen die een flitsapp gebruiken zijn doorgaans mensen die graag doorrijden. Op zich niet gek dat je dan vaker een boete krijgt, zelfs al gebruik je een app. Flitsmeister is ten slotte niet waterdicht. En als je geen flitsapp gebruikt en altijd braaf de snelheid rijdt, krijg je in principe ook geen boetes.

Dat neemt niet weg dat flitsapps alsnog een negatief effect kunnen hebben op je hoeveelheid boetes. Je rijdt immers eerder te hard met Flitsmeister aan. Als je altijd braaf de snelheid rijdt heb je überhaupt geen flitsapp nodig. Maar dat kan ook een ingecalculeerd risico zijn: in ruil voor één of twee boetes kun je heel het jaar 120 km/u rijden.

Niet geheel verrassend zijn flitsapps ook populairder onder mannen: 42% van de mannen gebruikt zo’n app, tegen 30% van de vrouwen. Mannen krijgen ook meer boetes: 42% van de mannen kreeg het afgelopen jaar een boete, terwijl dat percentage bij vrouwen op 21% lag.

En de laatste open deur: jongeren rijden meer boetes dan ouderen. In de leeftijdscategorie 18 tot 29 jaar kreeg 45% een boete, onder 60-plussers was dit maar 16%. En dat waren waarschijnlijk boetes voor te langzaam rijden.

Foto: 458 Speciale, gespot door @nlhighwayspots