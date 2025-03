Binnenkort moet je wél gaan opletten voor boetes uit het buitenland

Gaf jij ook niks om boetes uit het buitenland? Dan kun je maar beter van houding gaan veranderen.

Negeer je weleens een boete met een onbekende envelop? Dan ben je niet alleen. Volgens de Europese Unie gaat ongeveer 40 procent van de buitenlandse boetes linea recta bij het oud papier. Dat moet anders, vinden de Europese beleidsmakers. Zo zijn er nieuwe regels die de EU-landen op politieniveau dichterbij elkaar moeten brengen. Maar er komen ook andere strengere maatregelen.

Wie het op dit moment zo bont maakt dat ie een rijverbod krijgt, kan als bijrijder de grens over gaan, uitstappen, wisselen met de eerdere bestuurder en zelf achter het stuur kruipen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling en moet dus worden dichtgetimmerd, vinden de Europese Raad en het Europees Parlement. Hierover hebben de twee overheidsorganen vandaag een voorlopige overeenkomst getekend.

De nieuwe regel

Wie straks in Duitsland, een normale snelweg gebruikt als Autobahn riskeert nog steeds een rijverbod. Vervolgens laat de polizei aan de collega’s in de omliggende landen weten dat jij een rijverbod hebt. Ook aan de Nederland agenten. Ben je zo erg over de schreef gegaan dat je een rijverbod van 3 maanden of langer hebt gekregen, dan wordt dit in een gedeeld systeem gemeld. Vervolgens is het aan de Nederlandse overheid om jou op de hoogte te brengen van het verbod.

Wanneer krijg je een rijverbod?

De reden voor een rijverbod verschilt per land. Volgens de EU zijn de regels vooral gericht op ernstige overtredingen, zoals rijden onder invloed, te hard rijden of overtredingen die leiden tot dodelijke of ernstige verwondingen. Zoals gezegd gaat het nu nog om een voorlopige overeenkomst. Dat komt doordat de lidstaten nog hun plasje moeten doen over de regel. De verwachting is dat de landen akkoord gaan en de maatregel snel wordt ingevoerd.

Foto: RS6 krijgt boete gespot door @kuifje