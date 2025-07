Scanauto’s in Rotterdam gaan NOG MEER parkeerboetes uitschrijven

De verklikkers worden nog strenger.

Tien jaar geleden introduceerde de Gemeente Rotterdam de scanauto in de havenstad. Zeven stuks van de Toyota Auris kregen een boel camera’s en extra software aan boord om foutparkeerders en te vieze auto’s in de emissiezone op heterdaad te pakken.

Er werd ook een tijdje gebruik gemaakt van een aantal scanscooters, maar die zijn bij een proef in 2019 vervangen. De scanners deden hun werk niet vlekkeloos. In 2023 werden er van de 100.000 parkeerboetes 75.000 onterecht uitgedeeld. Dat zou voor een deel liggen bij de scanauto’s.

Wat nu?

Inmiddels is de scanautobrigade gegroeid naar twaalf auto’s en is er een Autoblog-lezer die de BOA op vier wielen heeft gespot. Wederom komt er een nieuwe proef met de scanauto’s in Rotterdam. Het gemeentebestuur merkt dat er veel foutief geparkeerd wordt in het Oude Noorden en rondom het Afrikaanderplein wanneer daar een markt is.

Op één specifiek vlak kon de scanauto nog niet controleren: parkeren op de stoep. Na een software-update zou dit nu wel moeten kunnen. Met de nieuwe proef hoopt de gemeente erachter te komen of dit systeem een beetje werkt. De verwachting is dat de update veel extra parkeerboetes gaat opleveren.

De scanauto’s kunnen niet zelf een boete uitschrijven. Het beeld van de mogelijk verkeerd geparkeerde auto gaat naar een centrale plek waar een werknemer moet beoordelen of de auto wel of niet legaal geparkeerd staat. “Dat betekent weer een taakje minder voor mijn mensen op straat, waardoor ze tijd aan iets anders kunnen besteden”, zegt wethouder Pascal Lansink-Bastemeijer tegen Rijnmond.

Wanneer gaat de proef in?

De aangepaste scanauto’s gaan vanaf 22 september 2025 ook controleren op stoepparkeerders. Het experiment loopt tot 30 maart 2026. De geüpdatete scanners rijden in het begin rond in Spangen, het Oude Westen, de Tarwewijk, de Stadsdriehoek en rondom de Afrikaandermarkt. ”Als de pilot succesvol is, rol ik het uit over de hele stad”, zegt de wethouder.

De gemeente gebruikt de komende weken richting het startschot om Rotterdamers op de hoogte te brengen van de pilot. Daarna delen de BOA’s in de eerste maand géén boetes, maar waarschuwingsbrieven uit aan foutparkeerders. Daarna is het wel kassa. Wie deels op de stoep geparkeerd staat, ontvangt een boete van € 120 plus € 9 administratiekosten.

