Honderden rijexamens afgezegd omdat er geen examinatoren zijn

Aan leerlingen die graag praktijkexamen komen doen geen gebrek. Maar het CBR heeft niet genoeg examinatoren paraat om rijexamens af te leggen.

Na een periode van lessen en het theorie-examen ben je er eindelijk klaar voor. Het praktijkexamen staat op de agenda! Hoe zuur is het dan dat het CBR je laat weten dat het examen niet door kan gaan. Omdat ze zelf niet voldoende examinatoren hebben.

CBR examinatoren

Dat kregen gisteren honderden kandidaten te horen. Tegenover Nu.nl zegt het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) dat er ongeveer 300 rijexamens noodgedwongen afgezegd moesten worden. Er zijn niet genoeg examinatoren en reserve examinatoren aanwezig om de examens te kunnen afleggen. Het coronavirus is de zondebok in dit verhaal. Door ziekteverzuim, besmettingen en quarantaine zijn er minder examinatoren beschikbaar dan gebruikelijk. Het CBR kan een blik met reserve examinatoren opentrekken als dat nodig is, dat blik is nu echter leeg.

Het CBR nuanceert de ernst door te zeggen dat nog geen 10 procent van alle examens door het gebrek aan examinatoren niet door konden gaan. Desalniettemin is het behoorlijk vervelende voor de leerlingen die hierdoor niet kunnen afrijden. Ze moeten weer wachten. Vaak nemen die leerlingen in de tussenliggende periode toch maar weer rijlessen zodat ze toch kunnen blijven autorijden. En dat brengt weer extra kosten met zich mee.