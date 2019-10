Hoofdrol voor Alfa Romeo Giulia Q in deze nieuwe Netflix-film

Een nieuwe kaskraker van Michael Bay komt naar je woonkamer. Dit moet je weten.

Hoe meer autofilms, hoe beter toch? Diepgaande kwaliteit is soms ver te zoeken, maar een avondje vermaak met wat popcorn zit er altijd wel in. Dit keer hoef je er niet voor naar de bioscoop, want Netflix produceert met regisseur Michael Bay een nieuwe actiefilm met het nodige autospektakel.

De film heet 6 Underground en de Amerikaanse streamingdienst trekt alle registers open om van deze titel een succes te maken. Zo zal 6 Underground met een budget van 150 miljoen dollar de duurste Netflix-film worden die tot nu toe is gemaakt. In 6 Underground staan zes miljardairs centraal die op hun eigen manier een steentje willen bijdragen aan een betere wereld. Het resultaat is een actiefilm zoals alleen Michael Bay die kan maken.

Rollen voor de film zijn onder meer weggelegd voor Ryan Reynolds (Deadpool), Dave Franco, Manuel Garcia-Rulfo, Adria Arjona, Corey Hawkins en Ben Hardy. Qua autospul is er een hoofdrol weggelegd voor een groene Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Andere auto’s die in de film aan bod komen zijn onder andere een Ferrari 488 Pista en een Rolls-Royce Ghost. De soundtrack is afkomstig van onze Nederlandse Armin van Buuren. De trailer van 6 Underground kun je hieronder bekijken. De film verschijnt 13 december op Netflix.