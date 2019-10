Nederlandse prijs Audi A1 citycarver is bekend

De A1 die vies mag worden heeft een prijskaartje gekregen.

Fan van de Audi A1, maar mag het allemaal een tandje ruiger en heb je daar wat extra voor over? De A1 citycarver is dan wellicht een idee. De ‘stoerdere’ versie van de A1 Sportback werd eerder dit jaar voorgesteld en nu is de Nederlandse prijs bekend.

De A1 is al geen goedkope auto en dat is in het geval van deze citycarver niet veel anders. Het begint bij 29.220 euro. Voor dat geld heb je een 25 TFSI. Dit is een driecilinder met 95 pk, gekoppeld aan een handbak. De 30 TFSI met 116 pk is er vanaf 30.760 euro. Voor een 7-traps S tronic-automaat moet je bijbetalen. Laatstgenoemde variant met automaat kost 33.070 euro. In een later stadium komt er ook een 35 TFSI viercilinder met 150 pk met S-tronic bak, net als een A1 citycarver First Edition. Wat deze beide varianten gaan kosten is nog niet bekend.

De Audi A1 citycarver kenmerkt zich door zijn 4 cm verhoging, 17-inch wielen, aangepaste wielkasten en andere dorpels. In Nederland komt het model er standaard in de epic-uitvoering. Dit betekent dat zaken als LED-achterlichten, Audi virtual cockpit, zes speakers en MMI navigatie standaard zijn. Op 17 oktober arriveert de A1 citycarver in de Nederlandse showrooms.