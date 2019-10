Marko: Volgend jaar kunnen we winnen. Echt.

Gaat het volgend jaar wél gebeuren? Een kleine zucht kan niet uitblijven.

De druk is hoog bij Red Bull Racing. Al jaren dingt het raceteam niet mee om het wereldkampioenschap. Mercedes lijkt ook dit jaar er weer met de titel vandoor te gaan. Ferrari komt sinds de zomerstop goed mee, maar organisatorisch verloopt het allemaal héél Italiaans. Ergernissen bij onder andere de familie Verstappen, die niet onder stoelen of banken steken dat het beter moet bij Red Bull.

Red Bull-baas Helmut Marko laat van zich horen door de bühne tevreden te stellen. Hij roept in gesprek met Motorsport het vertrouwen uit dat Red Bull volgend jaar zeer zeker meedingt voor het wereldkampioenschap. Woorden die op dit moment nog niet heel veel betekenen. Wat zou de baas van Red Bull immers anders kunnen zeggen? Red Bull, Honda én de coureurs zullen het moeten laten zien met de auto en de motor.

Bovendien zijn de woorden een deja vu. Waar hebben we dat ook alweer eerder gehoord?. Op de redactie werd dan ook met een zucht gereageerd op de woorden van Marko.

Ik word zo moe van dit geleuter. De wintertests zijn nietszeggend en hierdoor kunnen teams alleen maar weten hoe ver ze zelf zijn. Red Bull heeft deze winter een grote verandering ondergaan, door van Renault naar Honda over te stappen. Honda, een leverancier dat met McLaren achteraan reed en veel technische problemen kende. Hoe reeël is het dan om te denken dat je nu ineens wel kampioen wordt? Zorg eerst maar eens dat je er in Australië bij zit, voordat je deze woorden weer terug moet nemen. – Wouter

En McLaren dat achteraan reed met een Honda-motor rijdt nu met een Renault-motor best of the rest. Red Bull was dit seizoen met Renault gewoon kampioen geworden. Maar het is allemaal koffiedik inderdaad. Gewoon gokken dat je het beter doet dan de concurrentie, hopen dat de teams achter je geen inhaalslag maken en duimen dat het goed gaat in Melbourne volgend jaar. Helmut roept gewoon wat ‘ie moet roepen om Jos en Max rustig te houden. Hij heeft zelf ook geen idee hoe RB er volgend jaar voor staat tov Mercedes en Ferrari – Casper