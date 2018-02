Hoofdrol voor 7 Serie in nieuwe film met Jennifer Lawrence

De auto ga je vaak op beeld zien.

BMW heeft een belangrijk rol weten te krijgen voor een nieuwe thriller met Jennifer Lawrence. De film, genaamd Red Sparrow, draait over enkele weken op het witte doek. De Oscar-winnares kruipt in de rol van Dominika Egorova. Een Russische spion die informatie van Amerikaanse inlichtingendiensten moet zien te winnen. Qua verhaallijn alles behalve een originele film dus. Met Jennifer Lawrence in de hoofdrol valt er echter weinig te klagen.

Egorova heeft een BMW 7 Serie als haar compagnon in de film. De Duitse zakensedan komt diverse malen in beeld, waaronder een rijsc√®ne in de sneeuw. De keuze voor een BMW 7 Serie was niet toevallig. De BMW is al in tal van spionagefilms opgedoken als weapon of choice, met de James Bond-film Tomorrow Never Dies als bekendste voorbeeld. De Duitse autobouwer werkt met meer filmstudio’s samen. Zo zijn auto’s van het merk onder meer te zien in de Mission: Impossible-reeks.

Red Sparrow zal naast filmstudio 20th Century Fox Film ook door BMW worden gepromoot. De thriller draait vanaf 1 maart in de bioscoop.