Stap met Max Verstappen in de auto tijdens een F1-weekend

De organisatie komt met een nieuw initiatief.

Om Formule 1-fans dichterbij de F1 te brengen komt de organisatie in samenwerking met Pirelli met een tof initiatief. Met de Formula 1 Pirelli Hot Laps neemt een toeschouwer plaats op de passagiersstoel van een supercar. Een coureur gaat vervolgens een rondje knallen op het circuit.

Pirelli heeft voor dit nieuwe programma een samenwerking lopen met Aston Martin en McLaren. Toeschouwers maken kans om naast Max Verstappen of Daniel Riccardo plaats te nemen aan boord van een Aston Martin Vantage. Vervolgens ga je met de coureur het circuit op. McLaren doet met een 720S mee, bestuurd door McLaren ambassadeur Lando Norris, testrijder Mika Hakkinen of de coureurs Fernando Alonso en Stoffel Vandoorne.

De Formula 1 Pirelli Hot Laps zullen tien keer georganiseerd worden. De eerste keer is tijdens de Grand Prix van Bahrein. Het is helaas niet bekendgemaakt hoe F1-fans precies kans maken op een ritje, maar Pirelli zegt op een later moment met meer informatie te komen. Naast Aston Martin en McLaren zullen andere automerken volgen.