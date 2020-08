Hoog tijd voor een motor-trip naar Frankrijk

Na weken van huisopsluiting, afgezegde persintroducties en negatieve berichtgeving werd het tijd om weer eens op pad te gaan. Een Motor-trip naar Frankrijk!

Tegenwoordig begint het met een Appje

‘We moeten binnenkort een tripje maken met de auto of motor’, dat stuurde ik naar Maurice, uitgever van Quadxpress en Scooter&Bikexpress. Want op 15 juni kwam het nieuws dat alle grenzen met de Schengenlanden weer opengingen voor toeristen en dat bleek ineens het moment om wat plannen te gaan smeden.

Maar waar gaan we naartoe en met wat? Die ‘wat’ vraag bleek nog lastiger want gaan we op 2 wielen of met 4? Cabrio’s passeerden de revue, maar een weekend met de motor leek ons na een quarantaineperiode van weken voor nu een goede mogelijkheid (overigens komt die cabriorit er zeker nog). Welke motor is geschikt voor een berg kilometers in korte tijd? Dat lijstje is overigens best lang, maar voorwaarde was wel dat er een A2 motorfiets bij moest zitten, zodat ook Maurice er content mee kon maken.

Het is altijd mooi als iemand je voorzet inkopt, Maurice ging met het plannen van de trip aan de haal. Hieronder zijn verslag van onze driedaagse rit.

We gaan op vakantie en nemen mee: 2 BMW’s

Diverse merken zien we op ons beeldscherm verschijnen, maar BMW heeft met de F 850 GS Adventure en R 1250 GS Adventure twee knappe reismotoren in het gamma die ons weekendje weleens heel amusant kunnen maken. De vraag is echter of ze beschikbaar zijn in het perspark, maar na een telefoontje met het hoofdkantoor in Rijswijk is het duidelijk; we hebben geluk! BMW heeft beide motoren met krap duizend kilometer op de tellers in het perspark en beschikbaar voor ons in het laatste weekend van juni.

De motoren zijn geregeld, maar waar gaan we naartoe? Die vraag blijkt nog veel lastiger, want willen we ‘knallen’ in de Vogezen of toeren en ook nog wat zien? Wij gaan voor het laatste want we willen toeren en ook nog wat zien… en dat gaan we doen in de Bourgogne, de wijnstreek bij uitstek. We maken er een ultieme wijn- en kaasroute van. Klinkt ietwat voor ouwe lullen, dus dat past ons prima.

Adventure

Met de optielijst in de mailbox konden we ons al verheerlijken op wat komen zou, want de BMW’s die wij meekregen zakten bijna door hun vering van de opties. Beide motoren hebben een touring, dynamic en comfort pakket. Voor de R 1250 GS Adventure houden de pakketten het volgende in: het comfort pakket biedt een bandenspanningscontrole, verwarmde handvatten en een verchroomde uitlaatbocht.

Het touring pakket is wellicht nog het meest uitgebreid want we beschikken over cruise control, keyless ride, automatisch instelbaar rijwielgedeelte (Dynamic ESA), navigatievoorbereiding en kofferdragers. Het dynamic pakket voegt daar nog interessante extra’s als LED verlichting, ABS pro, schakelassistent pro, DTC, rijmodi pro met ABS pro aan toe.

Dat telt wel op…

De tijd dat je dikke optielijsten enkel in de auto-industrie terugvond is hiermee voorgoed voorbij. Je zal begrijpen dat de prijs door deze pakketten flink wordt opgeschroefd bovenop de vanafprijs van € 21.700,- (BE € 18.730,-) voor de R 1250 GS Adventure. Ook de optielijst van de F 850 GS Adventure liegt er niet om en komt ook fors hoger dan de vanafprijs van € 15.551,- (BE € 13.490,-). Veel van deze motoren worden zakelijk gekocht en dan is de BTW uiteraard verrekenbaar met als grote voordeel dat er geen bijtelling wordt geheven over de waarde onderaan de streep.

Voor motoren geldt geen forfaitaire bijtelling zoals we dat bij auto’s kennen, maar een bijtelling gebaseerd op het daadwerkelijk aantal privé gereden kilometers x de kilometerprijs. Dat maakt het zakelijk rijden met een motorfiets uitermate interessant. Genoeg over cijfers, we gaan ons voorbereiden op de trip.

Motor-trip Frankrijk, Dag 1, vertrek vanuit Rijnmond

Vrijdagochtend 06.00u exact vertrekken we, met een volle kofferset, vanuit Rotterdam richting Antwerpen, Brussel, om voorbij Charleroi een eerste stop te maken. We hebben er dan zo’n 190 km op zitten van een rit die vandaag op 590 kilometer zal uitkomen. En als we aan een tafeltje zitten met een ranzige bak cappuccino zien we de eerste motorrijders het parkeerterrein al oprijden waaronder iemand op een KTM met Nederlands kenteken. Hij rijdt vandaag naar Parijs met als eindbestemming Tarifa (het zuidelijkste stukje Spanje). We wensen hem veel succes!

Ondertussen is het koppelen van onze headsets van twee verschillende merken, Cardo en Sena, nog altijd niet gelukt en moeten we naar elkaar schreeuwen om duidelijk te maken dat een regenpak nu toch echt wel noodzakelijk wordt. Even worden we doodongelukkig als het met bakken uit de lucht komt. Het ZOAB ontbreekt en grote plassen water op het asfalt zijn het resultaat. Wij duiken voorzichtig achter ons verstelbare ruitje, dat vooral op de R 1250 GSA prima dienstdoet. De 850 heeft een kleiner scherm en zorgt voor veel meer wind dan je lief is. Maar de twee GS’en de tikken moeiteloos de bijna 200 km rijden zonder tussenstop weg. Met cruise control en de vering in ‘road’ mode heb je hetzelfde gevoel als die fakir in de Efteling op z’n vliegende tapijt.

Motor-trip Frankrijk:Troyes

Ondertussen worden we het snelwegrijden zat, want het is saai en je ziet niet zoveel. Op het moment dat we onze eerste Peage ticket trekken bedenken we ons geen moment en schieten bij La Veuve de snelweg af. Die paar kilometers kost ons een euro, maar we zijn verlost van die lange stukken asfalt rechtdoor. Daarvoor in de plaats kiezen we Route National via de N44 en D677 naar Lavau, vlakbij Troyes. Toch kan je niet voorkomen dat ook deze routes veelal rechttoe rechtaan zijn, maar het uitzicht over mooie graanvelden heb je er gratis bij.

Vanaf Troyes kiezen we de D610 en vervolgens de D444 richting Chaource. Daarna zetten we koers richting ons eindpunt Tonnerre via de D944. De laatste 50 kilometer rijd je enkel door wijn- en graanvelden en is het uitzicht gewoonweg fantastisch. De F 850 GS was uitgerust met BMW-navigatie versie 6.

Hij loodst je over de mooiste weggetjes die Google en Waze niet zouden bedenken, maar of hij de € 829,- volledig waard is mag je zelf bepalen. Het ziet er overigens allemaal strak uit op het stuur, naast het standaard TFT-scherm van beide modellen. Dat scherm biedt ongelooflijk veel mogelijkheden en informatie, noem het maar en ’t zit erop. Bandenspanning, voltmeter, verbruik, range, alles is te vinden op het grote TFT-scherm dat overigens ook nog eens goed af te lezen is.

Motor-trip Frankrijk Dag 2, gelukkig droog

Maar nog voor dag twee aanbreekt, barst rond 02.00u ’s nachts een ongelooflijke onweersbui los. We schrikken wakker en bedenken dat beide GS’en met hun zijstandaard in het gras staan. Nu was dit op het moment van komen geen probleem, maar ’s ochtends twee slapende GS’en ontmoeten met hun spiegels in het gras, daar hadden we geen zin in. Er zat niets anders op dan rennend in onze onderbroek op zoek te gaan naar houtjes en die onder de zijstandaard te duwen. Het is gelukt, maar het duurde even voordat we weer in de rust modus zaten..

De overnachting is dit keer niet in een hotel, maar bij Franse vrienden en zij kunnen ons als geen ander informatie geven over de streek. Het idee is om vanaf Tonnerre naar Beaune te rijden, het epicentrum van de Bourgogne, maar wij worden voor gek verklaard. Al snel komt de vraag of wij op 1 dag 300 kilometer binnendoor willen rijden en ook nog wat willen zien? Dat gaat onmogelijk lukken dus passen we onze route volledig aan op advies van onze vriend Alain.

Hij kent de streek op z’n duimpje en pikt er een aantal mooie plaatsjes uit waarbij Noyers het startpunt is. Vanaf de 13e eeuw is het kasteel van Noyers-sur-Serein een van de machtigste bastions van het koninkrijk en daarbij zijn de houten huizen kenmerkend voor het dorpje. Vooral tijdens de periode dat wij er reden was het er rustig, een verademing voor wie steden als Parijs gewend is, en allergisch is voor horden toeristen.

Motor-trip Frankrijk: Vezelay

Ondertussen maken we ook nog een berg foto’s, maar ieder plekje lijkt zo in een schilderij te passen. De volgende plaats is Vezelay. Dit dorp is gebouwd op de top van een berg met als hoogste punt de abdijkerk. Wanneer je het dorp komt binnenrijden, zowel uit Clamecy als uit Avallon, geeft dit een waanzinnig gezicht. Wie de Abdijkerk lopend wil bezoeken zal moeten beschikken over berggeit-kwalificaties, want het is er nogal stijl.

We hebben slechts twee dorpjes bezocht en het is alweer 16.00u en we hebben nog een lijst met dorpjes te gaan. We korten de route ietwat in, maar niet voordat we naar wijnhuis Dominique Gruhier in Epineuil rijden. Dit adres kregen we door van Alain en al snel bleek dit een plaatsje bovenop een berg dat we nooit hadden gevonden zonder advies van onze vriend.

Krap voor sluitingstijd rijden we het terrein op en plaatsen we de motoren naast een Renault 4. We stappen binnen en de Bourgogne Epineuil 2017 kijkt ons vragend aan. De aluminium kofferset biedt genoeg ruimte voor een kistje van twee flessen, maar we moeten ook nog terug naar huis met al onze (foto) spullen. We hebben het bij twee flessen gelaten, de rode en witte Bourgogne Epineuil voor 13,50 euro per stuk. De proefsessie hebben we aan ons voorbij laten gaan. We rekenen af en zetten koers richting Chablis, waar de Grand Cru, het hoogst haalbare is, wijn in combinatie met een motortrip Frankrijk, het kan prima.

Motor-trip Frankrijk: BMW F850 GS Adventure

Wie 850 zegt denkt al snel denigrerend alsof je het hebt over het kleine broertje van de 1250, maar het tegendeel is waar. Deze motorfiets zit ongelooflijk goed in elkaar en dat begint bij de set up van vering en demping. Dynamic ESA is het toverwoord voor kilometers lang cruisen, in de ‘road’ mode, maar wie wat meer wil hoeken kan kiezen voor de ‘dynamic’ mode. Je merkt direct het verschil waarbij de laatste iets stugger wordt, maar nooit te hard. Onze 850 is uitgerust met Michelin Anakee III en die doen hun best om zowel op asfalt als op onverhard grip te bieden. Met een rijklaargewicht van bijna 375 kg is offroad rijden niet aan ons besteed en zoeken we het vooral op asfaltwegen. Het 90/90-21 voorwiel zorgt voor scherpte, zeker in korte bochten.

Motorisch levert BMW een paralleltwin met 95 pk en 92Nm, tenzij je natuurlijk kiest voor de A2 versie. Daarmee krijg je zelfs met dit gewicht de boel goed van z’n plek al is het uitkijken in Frankrijk want meer dan 50 km/u te hard kan je al snel een eenzame celstraf opleveren. Minder enthousiast zijn we over de koppeling want hij voelt wat kunstmatig, en pakt laat. Het schakelassistent Pro helpt je bij het op- en terugschakelen, maar lijkt z’n meerwaarde pas te kunnen geven bij hoge toerentallen, dus vanaf zo’n 6.000 tpm.

Motor-trip Frankrijk: BMW R 1250 GS Adventure

En dan de natte droom voor zowat elke motorrijder, dat is toch wel de R 1250 GS. Een motorfiets die in veel landen hoog in de verkoopstatistieken staat met een merkimago van roestvrijstaal. Lees de vele tests er maar op na en je leest telkens hetzelfde, alles aan deze 1250 GSA lijkt te kloppen. En als je erop gereden hebt weet je waarom, want wat is dit een enorm fijne en veelzijdige motorfiets. Niet om naar de bakker te toeren, daarvoor zouden wij een lichtere machine opteren, maar voor ritten zoals wij die maakten kan je bijna geen betere tweewieler bedenken.

Laten we beginnen bij de alom bekende vloeistofgekoelde boxermotor. Net als toen Porsche in 1998 zijn eerste vloeistofgekoelde boxer aankondigde, zo ging het ook bij de BMW rijders in 2013. Koudwatervrees was er bij de aanhangers, maar toch is de gekte die er bij Porsche nog altijd heerst (ik wil de laatste luchtgekoelde Porsche) er niet bij BMW. De luchtgekoelde boxer klinkt weliswaar iets mooier, maar BMW heeft ervoor gezorgd dat de rijders en masse de vloeistofgekoelde boxermotoren hebben omarmd. Logisch ook want de 1.254cc boxer is altijd alert en met 136 pk krachtig genoeg om ruim 350 kilogram de berg op te duwen.

Gewicht R 1250 GS

Op een snelle bergweg maakten we eerst foto’s met de 850 en daarna met de 1250 en dan valt op dat ondanks zijn gewicht en afmetingen je het idee hebt met een motorfiets met een veel lager gewicht onderweg te zijn. Belangrijke voorwaarde is wel dat de boel rolt want – als we een nadeel moeten noemen – dan is het wel het manoeuvreren op lage snelheid. Als ‘ie gaat dan is de massa niet te houden. Zou dat de reden zijn dat elke R 1250 GSA met valbeugels is uitgerust? De koppeling grijpt fijner aan dan die van de 850 en de schakelassistent doet ook hier z’n werk liever bij een hoog toerental.

Over de bandenkeuze (Michelin Anakee) zijn we beiden niet erg enthousiast. We hebben het idee dat vooral achter de grip niet optimaal is en hij zet soms zelfs een centimeter opzij, het profiel is hier eveneens debet aan. Ook hier is de vering instelbaar en kan je kiezen uit Road en Dynamic waarbij we 95% van de tijd in Road modus hebben gereden. Opvallend is verder dat het remsysteem van de R 1250 GSA net even wat strakker z’n werk doet dan de 850. De verklaring ligt bij de grotere schijf (320 tegenover 305 mm) en 4 zuiger radiale remklauw van de R 1250 GS waar de 850 slechts 2 zuigers heeft.

Motor-trip Frankrijk: Chablis

Onderweg naar Chablis is het genieten want de wegen zijn perfect en bochten vinden we in overvloed. Als we rond 19.00u het dorp binnenrijden is het een dorp uit duizenden maar wel met een naam die overal ter wereld bekend staat.

Pal voor de deur van Bar Chablis parkeren we onze motoren en schieten nog even een foto om snel door te stoten naar Tonnerre voor een pittig stukje rauwmelkse kaas. Voor zo’n 5 euro scoren we een rond kaasje en genieten we van wat Frankrijk zo heerlijk maakt. Wij deden ook nog het plaatsje Chaource aan. Chaource is een Franse witschimmelkaas, die je zeker mee moet pakken als je deze omgeving bezoekt.

Dag 3: volgas naar huis

Ondertussen is wel duidelijk geworden dat onze keuze voor de streek een juiste is geweest want het continu knallen van bocht naar bocht is leuk, maar dat is toch een andere vakantie. In de Bourgogne kan je genieten van de glooiende heuvels, de authentieke Franse dorpjes en de goede wijnhuizen waar je voor niet al te veel geld goede wijn koopt. Zowel de 850 als 1250 zijn echte toerbuffels met kwaliteiten (en de opties) die je echt gaat waarderen als je veel kilometers maakt. De 850 heeft een tankinhoud van maar liefst 23 liter, de 1250 GSA 30 liter waarmee je over een indrukwekkende actieradius van zowat 500 km kan beschikken. Nadat we Rotterdam binnenreden rees de vraag alweer, wanneer gaan we weer?

Bourgogne / Champagne Ardenne

De wijnstreek bij uitstek die start boven Chablis en reikt tot aan Macon en verschillende wijnstreken kent waarbij Beaujolais en Chablis enkele bekende wijngebieden zijn. Côte de Beaune vormt daarbij het middelpunt van de streek waar toeristen van over de hele wereld naar toe komen. We zien verschillende druivenrassen waarbij meer dan 70% van de productie de witte druif betreft. Bekende rassen uit deze streek zijn: Aligote, Chardonnay, Pinot Blanc, Chasselas en Sauvignon Blanc. De blauwe druif is slechts een kleine 30% van de productie waarbij de Pinot Noir het bekendste druivenras is.

Tekst + Foto’s: Autoblog + Maurice van Oosten