Suzuki Jimny Defender look is superschattig

Kijk dan koddig deze Suzuki Jimny Defender look is!

De nieuwe Land Rover Defender is een auto die de wenkbrauwen een beetje doet fronsen. Na zo’n lange tijd een compleet nieuwe Defender is voor veel petrolheads gewoon eventjes een kwestie van wennen.

Nieuwe Defender

Waar voorheen de Defender beetje bij beetje werd aangepast, net als veel andere legendarische offroaders, is de nieuwe generatie Defender helemaal nieuw én compleet afwijkend. De nieuwe Defender heeft zowaar iets van aerodynamische eigenschappen, wegligging, comfort en afwerking in het interieur. Oh, en een zelfdragende carrosserie in combinatie met potente motoren.

Ladderchassis én klassieke looks

Het kan zijn dat dat je dat allemaal níet wil. Wat als je een offroader zoekt met ladderchassis én de klassieke looks? Welnu, dan kun je het beste aankloppen bij DAMD. Deze carrosseriespecialist en tuner maakt al jaren de meest uitzinnige bodykits en nu eentje voor de Suzuki Jimny Defender look.

Raszuiver

Het mooie van de Jimny is dat het in al die tijd een raszuiver terreinwagentje is gebleven: ladderchassis, vierwielaandrijving, lage gearing en een hoekige koets. Ondanks dat het eigenlijk al een designicoon op zichzelf aan het worden is, kun je door de basisvorm er erg leuke dingen mee doen. We hebben al een paar keer een Jimny met G-Klasse bodykit laten zien. Voor nu hebben we de Suzuki Jimny Defender look.

Little D

DAMD noemt de auto de ‘Litlle D’. Het is ditmaal een vintage makeover. Dat wil zeggen dat ze voor een ouder type Land Rover zijn gegaan (van voor de tijd dat men het een Defender noemde). Bij de kit voor deze Suzuki Jimny Defender look krijg je een nieuwe motorkap (met Little D opschrift), voorbumpers, achterbumpers, grille, klassieke stalen velgen, grotere wielkasten en de verplichte spatlappen.

Houndstooth

Voor het interieur is er slechts één upgrade voor de Suzuki Jimny Defender look, helaas. Nu gebidt de eerlijkheid te zeggen dat het interieur van een Jimny op een hoger plan staat dan een oude Land Rover, maar ze hebben gelukkig ‘Houndstooth’-stoelhoezen voor een beetje Brits cachet.

Origineel

Verder is de de Suzuki Jimny Defender look van DAMD helemaal origineel. Er zijn dus geen grote mechanische upgrades of bijzondere vermogensstijgingen. Gelukkig is de Jimny van zichzelf een uitstekende terreinrakker. De Defender look maakt het gewoon helemaal af. Sterker nog, hij de DAMD Jimny lijkt meer op een oude Defender dan de huidige.

Alle onderdelen zijn per direct bij DAMD te bestellen.