Tesla heeft beste eerste kwartaal OOIT achter de rug

De cijfers over het tweede kwartaal zullen een minder fraai resultaat geven.

Tesla kan met een glimlach op het gezicht terugblikken op het eerste kwartaal van 2020. De eerste drie maanden van dit jaar hebben een record gebroken. De coronacrisis heeft de resultaten niet in de weg gezeten. Dat zal dit kwartaal heel anders gaan uitpakken.

Maar goed, laten we er de cijfers eens bijpakken. Tesla heeft in het eerste kwartaal maar liefst 102.672 auto’s geproduceerd. Daarnaast leverde de Amerikaanse autofabrikant 88.400 auto’s af. Dit laatste kon nog hoger uitvallen. Enkel auto’s die door klanten in ontvangst zijn genomen zijn meegenomen in de cijfers. Het daadwerkelijk aantal verzonden Tesla’s ligt nog hoger.

Van de Model S zijn in het eerste kwartaal 15.390 stuks geproduceerd en van de Model S werden 12.200 stuks gebouwd. De Model 3 en de kersverse Model Y waren samen goed voor 87.282 geproduceerde exemplaren. De Model 3 is de winnaar in dit geheel. De productie van de Model Y is pas begin dit jaar gestart, met de eerste leveringen in maart.

De cijfers over het eerste kwartaal hadden nog beter gekund. Door de coronacrisis werden er minder auto’s geproduceerd dan gebruikelijk. Met name in de fabriek in Shanghai was dit het geval. De productie heeft daar enkele weken stil gelegen. Inmiddels draait de fabriek weer in de Chinese havenstad. Sinds 24 maart is de Tesla-fabriek in Fremont, Californië gesloten vanwege het coronavirus. De Verenigde Staten is hard getroffen door het virus.

Foto: Tesla Model 3 via @seba