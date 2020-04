Stijlvoller dan dit wordt een Mansory Cullinan niet

Smaak en wansmaak komen samen in deze auto.

Mansory staat in de autowereld zo ongeveer synoniem voor wansmaak. Vandaar ook de verontschuldigende naam. Er zijn weinig luxe auto’s die konden ontsnappen aan een Mansory-kuur. Het is dat Genève niet doorging, maar anders had de tuner geen enkele moeite gehad om de stand te vullen.

De Rolls-Royce Cullinan – die al geen toonbeeld van subtiliteit is – behoort ook tot de slachtoffers van Mansory. Het resultaat is zo ongeveer het automobiele equivalent van een nijlpaard met een eetstoornis. Met andere woorden: de BMI van deze auto ligt gevaarlijk hoog. Toch is het ondanks dat alles ook wel eens leuk om gewoon een asociaal dikke auto te zien.

Genoeg over wansmaak. Geloof het of niet, er is zowaar ook nog smaak te bekennen. De kleurencombinatie is namelijk alles behalve fout. We hebben hier te maken met de klassieke combinatie ‘green over tan’, oftewel British Racing Green, met een lichtbruin interieur. Niet alleen stijlvol, maar ook nog eens Brits. Op deze manier krijgt de auto toch al een andere uitstraling dan wanneer je hem uitvoert in matblauw met een turqoise interieur, om maar iets te noemen.

Mansory heeft de Cullinan de naam ‘Billionaire’ meegegeven. Mocht je nu denken: shit, ik ben maar een miljonair, niet getreurd. Een beetje miljonair kan er zich ook nog wel een veroorloven. Er hangt namelijk een prijskaartje aan van €785.000. Het is wel de vraag of er nog een te krijgen is, aangezien er niet meer dan 13 exemplaren zijn gebouwd. Over dat laatste zal waarschijnlijk niet iedereen treurig zijn.