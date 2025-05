Mazda bedenkt slimme manier om elektrische MX-5 leuk te maken

Geen EV-restomod, maar een écht elektrische productie-Miata.

Is dat even mooi? Loopt ‘master driver’ Akio Toyoda net te verkondigen dat Toyota absoluut nog géén elektrische sportauto wil, komt er net een patent van Mazda voorbij waarin het Japanse merk duidelijk hint naar een elektrische sportauto. De roadster op de tekeningen heeft de creatieve naam ‘Electric Automobile’, maar heeft duidelijk de vorm van een MX-5.

Normaal gesproken geven patenten enkel een vaag idee van een auto, maar deze keer zijn de documenten best uitgebreid. Mazda gaat vooral diep in hoe een elektrische MX-5 nog altijd leuk moet sturen. De magie zit hem in het doseren van de belangrijkste gewichtstoevoeging van de EV: de batterij.

Net zoals bij de Rimac Nevera wordt een deel van de batterijcellen opgeslagen in een tunnel in de vloer die precies onder het midden van de auto loopt. Zo moet het zwaartepunt zo laag mogelijk bij de grond komen te liggen. Andere delen van het accupakket worden elders gehuisvest. Er zijn twee accupakketjes op de achterste hoeken van de auto.

De meest inventieve batterijlocatie vinden we onder de voeten van de bijrijder (het voorbeeld hierboven is een rechtsgestuurde auto). Wanneer je alleen in de auto zit, kun je via een ”handmatig verstelbaar schuifmechanisme” een extra accupakket uitlijnen aan de passagierskant. Daarmee compenseer je jouw eigen gewicht en is de gewichtsverdeling tussen links en rechts weer beter in balans. Rijdt er wel iemand met je mee? Dan schuif je de batterij weer achter de stoel.

Rijden als een MX-5 op benzine

Het heeft allemaal met gewichtsverdeling te maken. Mazda wil dat de elektrische sportauto hetzelfde stuurgevoel heeft als benzine-equivalenten. Voor nu heeft het merk nog geen keuze gemaakt tussen voor- of achterwielaandrijving. Beide mogelijkheden worden dan ook in het patent meegenomen met een elektromotor op de voor- of achteras.

Helaas gaat het patent niet in op een EREV-versie met een hulprotatiemotor. Het is natuurlijk gissen wanneer er een productiemodel van de elektrische MX-5 komt. Eerst maar eens de volgende generatie afwachten die nog wel gewoon een benzinemotor krijgt. In de tussentijd kun je bij Electrogenic een oude MX-5 NA laten elektrificeren.

Bron: US Patent and Trademark Office via Motorguide