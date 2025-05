Bestverkochte model krijgt concurrentie van verrassende nieuwkomer

En inderdaad: ook uit deze gegevens blijkt hoe zwaar Tesla het heeft in Nederland.

Je wilt niet weten hoe vaak we gisteren op de redactie de website van de Bovag, RAI Vereniging en RDC gerefresht hebben om te zien of de Nederlandse autoverkoopcijfers van april 2025 eindelijk eens online kwamen. Tevergeefs, want deze maand verschijnt het persbericht en de PDF een dagje later. Iets met de Dag van de Arbeid?

We hadden via een andere weg al de verkoopcijfers van Tesla achterhaald, maar nu weten we ook hoe de andere automerken hebben gescoord de afgelopen maand. Is er een marktbrede inkakker of is het echt alleen Tesla dat in de penarie zit?

Autoverkopen april 2025

Lang verhaal: vooral Tesla heeft het zwaar. In april 2025 kregen 27.157 nieuwe personenauto’s een Nederlands kenteken. Dat zijn er ruim duizend minder dan april 2024. Da’s geen schokkende daling (die voor een deel ook bij Tesla ligt, maar daarover zo meer).

Nederlanders die een nieuwe auto kochten, gingen vooral voor een hybride. Er zijn 13.329 nieuwe hybrides geregistreerd, wat 6,4 procent meer is dan in dezelfde maand een jaar eerder. Ook de EV-verkopen trokken aan, maar dan wel met maar 1,5 procent. De benzineauto legt het nog steeds flink af tegen de geëlektrificeerde auto’s. Met 3.901 registraties heeft maar 14 procent van de nieuwverkochte auto’s alleen een benzinemotor.

Nieuwkomer in de toplijstjes

Vervolgens kijken we naar de topscorers van de afgelopen maand. Daar vinden we een nieuwkomer in de hitlijst: de Skoda Elroq. Tot deze maand verkocht Skoda nog maar 316 stuks van de kleine EV-crossover. Daar komen er in april 843 bij. Door deze verkoopspurt stoot de Elroq bijna de bestverkochte auto van het eerste kwartaal van de troon.

De Kia EV3 houdt de eer van bestverkochte model van Nederland met 871 registraties. Het is daarmee het bestverkochte model. Achter de Kia en Skoda vinden we de Kia Niro (628 registraties), Picanto (625 registraties) en Toyota Yaris Cross (499 registraties).

Kijken we naar de merken, dan blijft Kia het merk met de meeste nieuwverkochte auto’s in Nederland. Je kunt zelfs zeggen dat meer dan één op de tien nieuwe auto’s in Nederland een Kia-badge heeft. Skoda sluit als tweede aan, met name door de Elroq en zijn grootste broer, de Kodiaq. Verder zien we weer eens Renault in de top 5. Dat heeft het Franse merk vooral te danken aan de 5 en Clio. Lang leve de hatchback!

Tesla’s dramatische verkoopcijfers

Waar het verschil precies in zit, durf ik niet te zeggen, maar de cijfers die vandaag bekend worden gemaakt zijn net wat anders dan de verkopen die we eerder communiceerden. Evengoed blijft april 2025 een zwaar teleurstellende maand voor het merk van Musk.

Volgens de recentste cijfers gingen er in totaal 382 Tesla’s over de toonbank. Dat zijn 199 Model 3‘s, 179 Model Y‘s, maar 2 Model S‘en en 2 Model X‘en. Een flinke klap, zeker als je het vergelijkt met vorig jaar april. Toen verkocht Tesla 1.457 Model Y’s en 1.859 stuks van de Model 3.

Best verkochte merken in april 2025

Kia (3.096 registraties, 11,4 % marktaandeel) Skoda (2.123 registraties, 7,8 % marktaandeel) Toyota (1.904 registraties, 7,0 % marktaandeel) Renault (1.716 registraties, 6,3 % marktaandeel) Volkswagen (1.710 registraties, 6,3 % marktaandeel)

Bestverkochte modellen in april 2025

Kia EV3 (871 registraties, 3,2 % marktaandeel) Skoda Elroq (843 registraties, 3,1 % marktaandeel) Kia Niro (628 registraties, 2,3 % marktaandeel) Kia Picanto (625 registraties, 2,3 % marktaandeel) Toyota Yaris Cross (499 registraties, 1,8 % marktaandeel)

Bestverkochte EV-modellen in april 2025

Kia EV3 (871 registraties, 9,5 % marktaandeel) Skoda Elroq (843 registraties, 9,2 % marktaandeel) Volvo EX30 (371 registraties, 4,0 % marktaandeel) Renault 5 (368 registraties, 4,0 % marktaandeel) Ford Explorer EV (304 registraties, 3,3 % marktaandeel)

Verhouding brandstofsoort in april 2025