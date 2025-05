Goedkoopste Alpina stationwagon op Marktplaats ziet er piekfijn uit

De leeftijd en ervaring is lastig te zien op de dikke B3 Touring. Koop dan?

Kijk nog maar even goed naar de recent gelanceerde Alpina B8 GT. Dit is het laatste kunstje van Alpina in de huidige vorm. Vanaf volgend jaar wordt Alpina helemaal opgeslokt door BMW en komt er een nieuwe designrichting waar ex-Polestar-ontwerper Maximilian Missoni voor gaat zorgen. Als we dan toch op de nostalgische tour zijn, kijken we meteen maar even naar de goedkoopste Alpina’s op Marktplaats.

Naast wat B3’s van rondom de eeuwwisseling zien we een Touring te koop staan in Nijkerk. De B3 Bi-Turbo van de E9X-generatie stamt uit 2009. De B3 is gebaseerd op de 335i, maar met een Alpina-onderstel. De bekende 3,0-liter zes-in-lijn produceert 360 pk en 500 Nm.

Daarmee is de B3 Bi-Turbo een geduchte tegenstander van de M3 van die generatie. De V8 in die BMW produceert 420 pk en 400 Nm. Het sprintje naar de 100 wint ie nipt van de Alpina (4,6 seconden om 4,8 seconden) maar de hoogste topsnelheid is voor de auto uit Buchloe (282 km/u om 280 km/u).

Goedkoopste B3 Bi-Turbo Touring op Marktplaats

De Alpina die op de verkoopwebsite staat, komt uit 2009 en is vorig jaar in Nederland geregistreerd. In zijn zestienjarige leven is er 256.000 kilometer mee gereden. Daar merk je van de buitenkant erg weinig van. De zwarte metallic lak zit er nog goed op, de velgen ogen prima en de Alpina-details lijken ook nog niet los te laten. Hoe de B3 er onderhuids uitziet, is lastig te zeggen. De koper krijgt wel de onderhoudsboekjes mee om te zien wat er al aan de Alpina is gedaan.

In de cabine zien we hetzelfde verhaal. De zachtleren stoelen zullen vast wat vouwen hebben, maar zien er helemaal niet slecht uit. Je vindt er ook nog Alpina-dorpels, Alpina-specifieke tellers, een kantelbaar panoramadak, parkeersensoren, een navigatiesysteem en verwarmde voorstoelen.

Wat kost de goedkoopste Alpina stationwagon?

Nog één puntje van aandacht. De B3 Bi-Turbo moet binnenkort wel langs de garage. De APK verloopt namelijk op 18 juli 2025. Wil je hem hebben? De Alpina staat op Marktplaats voor € 21.950. De eerder genoemde nog goedkopere Alpina’s kosten tussen de 9.000 en 15.000 euro.