Hoogtepunten 120 jaar Ford op InterClassics in januari 2024

Van 11 tot en met 14 Januari is het weer tijd voor InterClassics in Maastricht, met dit jaar aandacht voor de pareltjes uit de geschiedenis van Ford.

Een beurs met de allernieuwste auto’s is al een tijdje geen ding meer in Nederland, maar klassiekerbeurzen zijn nog springlevend. Nadat InterClassics Brussels dit jaar een recordaantal bezoekers trok, is het volgende maand weer tijd voor InterClassics Maastricht 2024.

Zoals gewoonlijk kun je hier auto’s in alle soorten en maten bewonderen, maar dit jaar is er ook weer een specifiek thema. Er is altijd wel een merk of model dat een jubileum viert en dit jaar is dat Ford. Dat is natuurlijk een merk met een hele lang historie: Ford vierde dit jaar haar 120-jarig jubileum.

Eigenlijk vierde Ford dit jubileum helemaal niet, maar InterClassics Maastricht staat er nu wél bij stil. Daarbij ligt de focus op de motorsportactiviteiten van Ford. Dat waren er nog al wat, want Ford is zo’n beetje in alle takken van de sport actief geweest: rally, Endurance, NASCAR, Formule 1, noem het maar op.

Op de beurs kun je dus legendarische auto’s verwachten als de Ford GT40 en de RS200. Er zal ook een deel van de fabriekscollectie van Ford tentoongesteld worden, inclusief de állereerste auto van Ford. Voor de Formule 1-liefhebbers: er staat ook twee historische Formule 1-auto’s met een Ford-krachtbron (een Lotus en een Benetton).

Uiteraard zijn het niet alleen maar Fords die op de beursvloer staan. Op op een oppervlakte van 35.000 vierkante meter kun je meer dan 800 klassiekers, youngtimers en supercars aanschouwen. Dat kan vanaf donderdag 11 januari tot en met zondag 14 januari in MECC Maastricht. Voor tickets en meer info kun je terecht op de website van InterClassics.