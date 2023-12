Dit zijn de duurste auto’s die in 2023 op kenteken zijn gezet

We hebben de top 10 met de duurste auto’s van 2023 voor je.

Een miljoen of meer uitgeven aan een auto, ook dit jaar waren er weer Nederlanders die het deden. Dat kun je een onverantwoorde uitgave vinden, maar het levert wel weer een paar interessante aanwinsten op voor het Nederlandse wagenpark. Ook dit jaar zetten we daarom weer de duurste auto’s op een rij.

2022 was een absoluut recordjaar qua dure auto’s, want de complete top 10 had toen een aanschafprijs van boven de miljoen. Helaas moeten we jullie teleurstellen: dit jaar is een stuk minder. Geen enkele nieuwe auto kostte meer dan een miljoen.

Daarom steken we het lijstje dit jaar iets anders in: we kijken niet alleen naar nieuwe auto’s, maar tellen ook geïmporteerde auto’s mee die dit jaar op kenteken zijn gezet. Er zijn namelijk wél een aantal auto’s geïmporteerd die boven de miljoen zaten.

Nog een laatste disclaimer: we nemen alleen auto’s mee waarbij de cataloguswaarde vermeld wordt door de RDW. Dat is bij oudere auto’s niet het geval en bovendien zegt dat niet zoveel over de actuele waarde. Klassieke Ferrari’s en dergelijke worden dus niet meegenomen. Oké, genoeg inleiding, door naar de top 10.

10. Rolls-Royce Phantom

€766.843

Het zijn meestal sportwagens die dit lijstje domineren, maar op nummer 10 treffen we een limousine. Iemand heeft zich dusdanig uitgeleefd bij het samenstellen van een Phantom dat hij onder de streep uitkwam op €766.843. Daarmee is het de duurste Nederlandse Rolls ooit. En het is niet eens een EWB.

9. Ferrari 812 Competizione

€767.131

Vorig jaar waren er al vier 812 Competiziones op kenteken gezet, en daar kwamen er nu nog twee bij. Dit unieke exemplaar, uitgevoerd in matblauw en geel, was de duurste van de twee. De auto heeft het dit jaar zwaar te verduren gehad, want tijdens The Challenge belandde de Ferrari in een overstroming, waarbij de auto naar verluidt niet zonder kleerscheuren uitkwam.

8. Porsche 918 Spyder

€781.057*

Foto credit: @ww_carphotography_

Nederland kreeg er dit jaar ook weer twee 918 Spyders bij. Het totaal staat nu al op 18 stuks. Dit exemplaar is clean uitgevoerd, zonder het Weissach Package. De nieuwprijs bedroeg ‘slechts’ €781.057, maar de nieuwe eigenaar heeft er waarschijnlijk dik een miljoen voor moeten betalen. Het is overigens niet het eerste leuke speeltje van de eigenaar, want hij heeft onder meer een Mercedes 300 SL, een Aston Martin V12 Speedster en een Spyker C8 Spyder.

7. BMW 3.0 CSL

€816.198

Als we alleen naar nieuwe auto’s hadden gekeken had deze auto op nummer 1 gestaan: de BMW 3.0 CSL (waar @wouter ook mee gereden heeft). En dat is uniek, want BMW komt normaal überhaupt niet voor in lijstjes met de duurste auto’s. In feite is het natuurlijk een extreem dure M4, maar het is in ieder geval een leuker jubileummodel dan de BMW XM. En met een oplage van slechts 50 stuks is het waarschijnlijk geen slechte investering.

6. Porsche 918 Spyder

€820.705

Foto credit: @marcel050

We mochten dit jaar nog een Porsche 918 verwelkomen in Nederland. Ook dit exemplaar heeft geen Weissach-pakket, maar wél de magnesium velgen. Dat verklaart de hogere catalogusprijs. Het feit dat de velgen zwart zijn is bijzonder, want normaal gesproken zijn ze bijna altijd zilver.

5. Aston Martin Vanquish Zagato Shooting Brake

€959.131

Er stond één Vanquish Zagato Shooting Brake op Nederlands kenteken, maar dit aantal is nu verdubbeld. Dit prachtige exemplaar is uitgevoerd in een unieke lichtblauwe metallic kleur. Stiekem reed deze auto al langer rond in Nederland, maar dan met een Belgisch kenteken.

4. LaFerrari

€1.369.314

Foto credit: @carspots0180

Naast twee 918’s zijn er ook twee LaFerrari’s op kenteken gezet het afgelopen jaar. Daarmee staat de teller nu op 8 stuks. Dit rode exemplaar heeft een nieuwprijs van €1,3 miljoen, maar de actuele waarde ligt waarschijnlijk boven de €3 miljoen. Van de Holy Trinity is de LaFerrari veruit de meest waardevolle. Want ja, het is een gelimiteerde Ferrari.

3. LaFerrari Aperta

€2.051.069

Foto credit: @dutch_highwayspotters

Naast een normale LaFerrari is er ook een LaFerrari Aperta op kenteken gezet. Deze was nieuw nog een stuk duurder de andere LaFerrari, met een prijskaartje van ruim €2 miljoen. Deze auto heeft zich nog weinig vertoond in het openbaar, want de bovenstaande foto is het enige beeldmateriaal wat er te vinden is.

2. Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse

€2.249.052

Foto credit: @spotcrewda

Voor het eerst sinds 2019 is ook weer een Veyron bijgekomen. En niet zomaar eentje, het betreft een Grand Sport Vitesse. De auto is erg stijlvol uitgevoerd in Gris Aluminium, met chromen accenten en een bruin interieur. Een hele mooie aanwinst.

1. Bugatti Chiron

€3.161.975

En dan de nummer 1: ook dit jaar is er wederom een Chiron op kenteken gezet. Deze keer is het wel een geïmporteerd exemplaar, maar dat maakt niet uit. Helaas hebben we geen enkele foto van deze auto kunnen vinden, dus we moeten het zonder beeld doen. We weten alleen dat ‘ie grijs is.

Als je toch een foto hebt van deze mysterieuze Chiron: dan zien we die graag verschijnen op Autoblog Spots!