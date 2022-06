Hoonigan Subaru is de heftigste stationwagon volgend weekend

De Hoonigan Subaru is een monster met 864 pk!

Het zal je niet ontgaan zijn. BMW lanceert tijdens het Goodwood Festival of Speed de nieuwe BMW M3 Touring. Na een teasercampagne van zo’n twee jaar mcht dat ook wel. Wat wel een beetje zuur is, het is niet de dikste stationwagon als het gaat om pk’s.

Hoogstwaarschijnlijk wint deze Hoonigan Subaru van Travis Pastrana die contest. Standaard niet, want af-fabriek had deze Subaru 1.8 GL Stationwagon een 1.8 viercilinder boxer die er maximaal 90 pk uitpompte. De motor is vervangen door een groter en moderner exemplaar zo te zien. Niet alleen aan het uiterlijk, maar ook aan de specificaties.

862 pk

De motor is nu namelijk goed voor 634 Kw. Dat klinkt al veel, maar omgerekend is dat 862 pk! Kijk, dat wil wel vooruit. De auto is voorzien van een sequentiële transmissie en – uiteraard – vierwielaandrijving.

Heel veel informatie geven de knotsgekke Amerikanen echter niet over de techniek. Dus wat er allemaal aan de motor is gebeurd: geen idee. Gezien het vermogen is zo ongeveer alles voorzien van een flinke upgrade. Wel weten weten we dat het koetswerk helemaal van koolstofvezel is gemaakt.

Actieve aero

Net als de Zevno STTSSRSSTSRSS (of zoiets), Pagani Huayra en de vroege exemplaren van de Mitsubishi 3000GT is de auto van Travis Pastrana voorzien van actieve aerodynamica.

De extreem heftige stationwagon is tevens voorzien van de nodige NACA-ducts, aeroflaps en natuurlijk die enorme achtervleugel. De velgen zijn gesmede Monoblocks van KMC Wheels.

Uiteraard bestaat het interieur voornamelijk uit rolkooi, lucht en strikt het hoognodige. Als geinige feature is de auto voorzien van de originele radio die je kon krijgen in de Subaru GL. De auto maakt zijn debuut tijdens het Goodwood Festival of Speed en zal later te zien zijn in de Gymkhana-video. Waarschijnlijk zal de Hoonigan Subaru de meest spectaculaire auto van het weekend worden. En als dat niet het geval is, is het in elk geval een tof weekend!

