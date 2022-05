Prijs eerste elektrische SUV van Subaru is interessant

Als je de prijs van de Subaru Solterra vergelijkt met die van de Toyota bZ4X tenminste.

De Japanners zijn eindelijk wakker. Eindelijk gaan er van gerenommeerde merken als Toyota, Lexus en Subaru ook elektrische auto’s komen. Voor de eerste EV hebben Toyota en Subaru samengewerkt. Toyota kwam met de bZ4X en Subaru heeft de technisch aanverwante Solterra.

Waar de Toyota er ook als voorwielaandrijver komt, kun je de Solterra enkel scoren in combinatie met vierwielaandrijving. Subaru heeft immers een naam hoog te houden gezien het verleden van het merk.

Daarom moet je deze elektrische SUV ook vergelijken met de vierwielaangedreven Toyota bZ4X. Dan valt op dat de prijs van de Solterra gunstiger is. De bZ4X met 4WD begint bij 59.495 euro. De Subaru Solterra prijs begint echter bij 56.395 euro. Kijk, dat is net een stukje aantrekkelijker.

Subaru Solterra prijs

Het is nog steeds een klap geld. Wat krijg je daar dan voor? De vijfzits SUV heeft een actieradius van 465 kilometer in de basisversie. Kies je voor wat meer aankleding, zoals het Solterra Sky Package met 20-inch velgen dan lever je in op rijbereik. Deze uitvoering komt op papier 414 kilometer ver. In totaal zijn er drie smaakjes te kiezen:

Subaru Solterra – € 56.395

Solterra Sky Package – € 60.895

Solterra Two Tone Package – € 62.095

Het Solterra Sky Package omvat naast de 20-inch wielen ook onder meer lederen bekleding, verwarmd stuurwiel en achterbank en een Harman Kardon-audio-installatie met 10 luidsprekers. De nog duurdere Two Tone geeft de lak twee tintjes waar je ook twee mille meer voor moet betalen.

De vierwielaangedreven Solterra heeft twee elektromotoren. Het systeemvermogen ligt op 218 pk en 337 Nm koppel. In 7,7 seconden zit je op de 100 en de topsnelheid ligt op 160 km/u. Ja, niet bijster indrukwekkend maar gewoon prima.

Subaru kan de Solterra al deze zomer leveren. Het Japanse automerk doet momenteel een rondreis van het model bij dealers om het publiek kennis te laten maken met de elektrische auto.