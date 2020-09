Hoppa, Audi A4 en A5 krijgen meer vermogen - Autoblog.nl

De A4 en A5 heeft Audi hebben een upgrade in vermogen gekregen en er is nieuws over quattro te melden.

Meer pk’s is altijd beter. Deze wijze Autoblog filosofie moet toch inmiddels boven je WC hangen. Wat dat betreft is het goed nieuws dat Audi bekendmaakt dat de A4 en A5 meer power krijgen. Het gaat hier om de 2.0 TFSI-motoren die zijn voorzien van een upgrade.

Audi A4 & A5 40 TFSI ook met quattro

De 40 TFSI-modellen van van 190 pk naar 204 pk. De 45 TFSI-modellen met quattro waren eerst goed voor 245 pk en leveren nu 265 pk. Optioneel kun je op de 40 TFSI vanaf nu ook quattro krijgen. Uiteraard tegen meerbetaling.

Met de toevoeging van quattro heb je voor het eerst een Audi A4 en A5 met vierwielaandrijving onder de 50 mille. De A4 Limousine 40 TFSI quattro Pro Line is er vanaf 48.220 euro. Als Avant moet je 50.250 eurie dokken en de A5 Sportback in deze uitvoering kost minimaal 54.820 euro.

Wat doet de concurrentie?

Een goed moment om eens over de schutting te kijken. Wat doen BMW en Mercedes-Benz eigenlijk op dit vlak? BMW heeft de 320i xDrive als goedkoopste sedan met vierwielaandrijving. Kosten: 52.135 euro. Mercedes vraagt 49.244 euro voor de C200 4MATIC.

Daarmee is de Audi A4 40 TFSI quattro de voordeligste én met 204 pk de krachtigste sedan met vierwielaandrijving. Zowel de BMW als de Mercedes blijven steken op een systeemvermogen van 184 pk.