Pagani Huayra te koop in Nederland - Autoblog.nl

Een bijzonder momentje, een heuze Pagani Huayra als occasion in Nederland te koop.

Nederlandse rijken lopen niet zo warm voor exclusieve merken als Koenigsegg en Pagani. Ze kopen liever Bugatti’s of de zoveelste exclusieve gelimiteerde Ferrari of Lamborghini. Jammer, want beide merken maken pareltjes van auto’s. Er staat nu een Pagani Huayra in Nederland te koop.

De kans is aanwezig dat de auto uiteindelijk naar een buitenlandse koper gaat en alsnog buiten onze landsgrenzen verdwijnt. En áls een Nederlander de Pagani koopt is de kans helemaal klein dat de hypercar een kenteken krijgt.

Dit exemplaar mag dan zeven jaar oud zijn, er is nog nooit serieus mee gereden. Met de hypercar is enkel wat kleine noodzakelijke rondjes gereden. Op de teller staan slechts 35 kilometers. Tenzij de koper niet bang is voor afschrijving zal deze Huayra gegarandeerd in een collectie verdwijnen als kunstobject of investering. De auto werd in 2013 oorspronkelijk geleverd door Pagani Duitsland aan een buitenlandse verzamelaar.

Bloemendaal Classic & Sportscars in Rijssen heeft de Pagani te koop staan. De auto is uitgevoerd in de kleur Grigio Clemente Grey met zichtbare carbon delen. Voor het interieur is gekozen voor een combinatie van rood en carbon. Al met al een erg fraaie combinatie.

De verkoper heeft een prijs bekendgemaakt. Kijk niet gek op als je hier drie miljoen euro voor moet neertellen. Het is een mooie primeur voor de verkopende partij. Nu hopen dat de auto blijft. In 2015 had Thijs Timmermans al eens een Huayra in zijn showroom staan, dat ging om een rood exemplaar.

Met dank aan iedereen voor de tips!