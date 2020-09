Jaguar F-Pace met 400 pk zes-in-lijn is hier - Autoblog.nl

Jaguar heeft de F-Pace van een facelift voorzien. Dat betekent onder meer de introductie van de zes-in-lijn motoren naar dit model.

Als je naar het aanbod qua motoren van de Jaguar F-Pace facelift kijkt is er voor ieder wat wils. Wat dat betreft spreekt de Britse autofabrikant een groter publiek aan. Niet alleen heb je straks een dikke zes-in-lijn benzinemotor in de F-Pace, maar de SUV komt er bijvoorbeeld ook als plug-in hybride.

Facelift

In tegenstelling tot de F-Type facelift, is de update voor de F-Pace qua uiterlijk niet heel bijzonder. Nieuwe lampjes, een nieuwe achterbumper en een nieuwe grille zijn eigenlijk de enige noemenswaardige kenmerken. In het interieur heb je nu een scherm voor je neus en een groot display in het midden. Veel belangrijker zijn de technische vernieuwingen.

Jaguar F-Pace motoren

Voor het eerst komt de Jaguar F-Pace er als plug-in hybride. Je hebt dan een tweeliter viercilinder die in combinatie met een elektromotor goed is voor 404 pk. Je kunt er maximaal 53 kilometer volledig elektrisch mee rijden. De P400e kan optioneel DC snelladen. Daarmee is het 17.1 kWh accupakket in een halfuur voor 80 procent geladen.

Ook nieuw is de komst van de 3.0 liter zes-in-lijn MHEV benzine- en dieselmotor. De benzinemotor levert 340 of 400 pk. Met de diesel heb je 300 pk tot je beschikking. Verder is er nog een 2.0-liter diesel met 163 of met 204 pk. Instapper onder de benzinemotoren is een 250 pk 2.0-liter motor. In alle gevallen heb je vierwielaandrijving en een achttraps automaat.

De 404 pk plug-in hybride is de snelste in acceleratie. Deze variant sprint in 5,3 seconden naar 100 km/u. De 400 pk zes-in-lijn is een tiende langzamer in de sprint naar de honderd. Laatstgenoemde wint het wel op topsnelheid. Deze loopt 250 km/u, terwijl de plug-in hybride piekt bij 240 km/u.

De vernieuwde Jaguar F-Pace is vanaf nu te bestellen. De vanafprijs ligt op 71.280,04 euro.