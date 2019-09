CUPRA heeft nu ook zijn eigen SUV Coupé

En het ding heet de Tavascan.

De Volkswagen Groep is lekker op dreef met het uitbrengen van auto’s die worden omschreven als een SUV Coupé. Een inmiddels erg geliefd concept, kuch, onder de Autoblog-lezers. Natuurlijk kan SEAT, pardon we moeten CUPRA zeggen, niet achterblijven. Ontmoet de Tavascan Concept.

Het concept moet een elektrisch feestje op vier wielen voorstellen. De aandrijflijn omvat twee elektromotoren (eentje op de vooras, eentje op de achteras) met een systeemvermogen van 306 pk. De auto staat op het inmiddels welbekende MEB-platform van Volkswagen. Een accupakket van 77kWh resulteert in een actieradius tot 450 kilometer. Theoretisch natuurlijk, want het is voorlopig nog een concept.

De CUPRA Tavascan (was dit een reservenaam voor de Taycan?) Concept beleeft zijn debuut op de IAA in Frankfurt. De naam is gebaseerd op een klein dorpje in de Pyreneeën. Naast zijn moderne aandrijflijn is het uiterlijk van dit model een glimp van wat de komende jaren uit de koker van CUPRA mogen verwachten. Het eerste (semi) elektrische model van CUPRA komt volgend jaar op de markt in vorm van de Formentor. Meer info over deze plug-in hybride SUV lees je HIER.