Christian Horner: “FIA had Hamilton zelfde straf moeten geven”

Red Bull-baas Christian Horner spreekt over de gebeurtenissen op Monza vorig weekend.

Afgelopen weekend was er spanning en sensatie op Monza. Dan bedoelen we eigenlijk niet de race. Het was wel duidelijk toch, dat Ricciardo de winst zou pakken en Norris, Perez en Bottas ergens in de top vier zouden eindigen. Nee, vooral de strijd tussen Hamilton en Verstappen is wat ons goed bij is gebleven.

Want ze zijn aan elkaar gewaagd, de twee kansmakers op de titel dit jaar. Zo aan elkaar gewaagd dat Max bovenop Lewis eindigde. Goed, die beelden hebben we allemaal gezien, maar over de nasleep zijn de laatste woorden nog niet gezegd.

Christian Horner spreekt

Christian Horner blikt terug op het weekend in een column op de website van Red Bull. Het was een stom ongeluk en de teambaas van Red Bull kan in ieder geval melden dat hij blij is met de halo die ervoor heeft gezorgd dat Lewis niet direct de vloer van Verstappen kopte. “Ik denk dat zelfs de mensen die het ergst over de halo twijfelden nu wel hun mening bijschaven”. Dat even wat betreft de lieve woordjes.

Zelfde straf

Want Christian Horner gelooft dat niet volledig de juiste beslissing is genomen. Max Verstappen moet nu namelijk in Sotsji verplicht een penalty van drie plekken op de grid incasseren, omdat hij als schuldige werd aangewezen. Dat vindt hij niet juist. “Er was niet één partij die meer schuld heeft dan de andere”. Verder voegt hij nog toe dat een gepaste straf voor Hamilton “een beter statement zou zijn van de FIA”.

Competitief

Wel is Christian Horner blij met hoe aan elkaar gewaagd Red Bull en Mercedes zijn dit jaar. Hij vindt het fijn dat Red Bull weer serieus meevecht voor de top en dat Max ‘in topvorm’ is sinds de zomerstop. Ook worden er nog wat veren uitgedeeld aan McLaren, die volgens Horner erg hun best hebben gedaan in Italië.

Gelijke straffen dus, als het aan Horner ligt. Verder lijkt de teambaas geen wrok te koesteren, trouwens.