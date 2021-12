BREEK! Vrouw Toto Wolff doorbreekt radiostilte!

De vrouw van Toto Wolff neemt het op voor …, verrek, niet voor Masi, Verstappen of Tom Coronel.

Nog steeds zijn we hier op de redactie aan het bijkomen van de GP van Abu Dhabi. @jaapiyo en ondergetekende hebben elkaar bont en blauw geslagen uit ongeloof. De laatste paar ronden waren zo opmerkelijk en het ging zo snel, dat het nauwelijks te bevatten was. Daarbij moest er ook nog ouderwets gewerkt worden.

Dat ongeloof zat er bij Mercedes ook goed in, getuige hun reacties. Tijdens de race was Toto Wolff not amused en daarna al helemaal niet. Een boze Oostenrijker maakt toch wat meer indruk dan een boze Duitser, nietwaar? Diverse protesten hebben niet geholpen. Het is serieus, want Mercedes heeft al lange tijd niets van zich laten horen. Lewis Hamilton, Toto Wolff, de engineers: nog niemand heeft er uitspraak over gedaan. Er is heerst een complete radiostilte wat vreemd is, daar er zoveel kanalen zijn waar normaal gesproken mee gecommuniceerd wordt.

Vrouw van Toto Wolff

Maar de stilte wordt min of meer doorbroken door de vrouw van Toto Wolff. Nu is dat een correcte doch niet juiste omschrijving. Susie Wolff is namelijk ook een uitstekend coureur én Formule e-teambaas. Sterker nog, ze kwam afgelopen seizoen met haar Venturi-team net een paar puntjes te kort op, eh, Mercedes. De motoren in de auto’s van haar team? Mercedes. Wat dat betreft is niet het vreemd om te verwachten dat haar mening nogal pro-Mercedes is, nietwaar?

Dat valt echter heel erg mee, op Twitter laat de vrouw van Toto Wolff weten dat ze wisten dat het een spannende race ging worden. Beide rijders en beide teams verdienden de titel. Ze zegt dat ‘ze’ wisten dat er een grote kans was dat ze gingen verliezen.

Wel gaat ze vol in op Michael Masi. Logisch op, want hij is de eindverantwoordelijke persoon van het voorval. Dat niet alleen, Masi was ook ongekend fel op Toto Wolff door hem een uitbrander te geven. Wel gaat Susie Wolff de fout in: Masi is namelijk wel degelijk bevoegd om dergelijke beslissingen te nemen. Dat het nog nooit eerder gebeurd is, wil niet zeggen dat het niet mag gebeuren. Of de beslissing verstandig en passend was, is een andere kwestie. Volgens Susie is Lewis bestolen van de overwinning en dus het kampioenschap.

Opwelling?

Hebben we hier te maken met een opwelling? Nee, in tegenstelling tot de POTUS-accounthouder lijkt het dat er hier over goed is over nagedacht. Mercedes moet binnenkort met een uitspraak komen over wat ze gaan doen. Hun protest doorzetten en de zaak aanvechten bij het CAS of het laten berusten en zich focussen op volgend seizoen.

Het bericht van Susie Wolff is een beetje apart. Natuurlijk mag zij zeggen wat zij wil, maar gezien de relatie met Toto is het onmogelijk om alles los van elkaar te zien. Wellicht dat dit het laatste speldenprikje is van de kant van Wolff uit en dat Mercedes de zaak laat rusten.

Het hele statement van de vrouw van Toto Wolff kun je hier lezen. Met dank aan @osmo voor de tip!

UPDATE en DUBBELBREEK: het is officieel, Mercedes laat het beroep varen en trekt de keutel in!