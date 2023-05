Horner: titelstrijd Perez-Verstappen is (nog) niet aan de orde

Volgens Red Bull-teambaas Christian Horner is een titelstrijd tussen Perez en Verstappen niet aan orde.

Het was me gisteren wat: een doodsaaie race en Verstappen die niet won. Horner vond het echter een harde race tussen de twee Red Bull-coureurs. Allebei de mannen hebben nu twee zeges en het gat bedraagt nog maar zes punten in het voordeel van de Nederlander. Perez kruipt dus langzaam aan richting Verstappen.

Titelstrijd Perez-Verstappen

Je zou bijna gaan denken dat de strijd om de titel tussen deze twee coureurs gaat. Ferrari-rijder Charles Leclerc vindt zeker na gisteren dat de twee Red Bulls in eigen klasse rijden als het aankomt op de race. Horner gaat daar nog niet in mee. Hij zegt bij Viaplay dat de voorsprong ten opzichte van de andere teams eerst groter moet worden. Hij vervolgt door te zeggen dat ze allebei een goed tempo hadden. ‘Ze konden zich goed met elkaar meten’, aldus de chef van Red Bull. Helaas voor Max kwam de safety car op het verkeerde moment.

Horner is positief over Checo omdat hij het waar heeft gemaakt, had de snelheid, bouwde een voorsprong op en controleerde de race vooraan. ‘Een fenomenale prestatie van hem’ rond Horner af.

Perez krijgt het in zijn bol

Als je in de Formule 1 racet, wil je winnen. Wil je wereldkampioen worden! En de Mexicaan heeft die ambitie en door deze overwinning gaat hij er nog meer in geloven. Hij ziet zijn tweede zege als een bevestiging om de titelstrijd aan te gaan met Max. Never give up dus, zoals op zijn helm staat.

En daar knelt het wat, want wat dan? Max is de nummer 1 coureur binnen het team van Red Bull. Maar Horner denkt daar nog niet over na, want het is een lang seizoen moet veel races. Hij zegt dat ze zich voor nu ‘focussen op het pakken van meer punten en het vergroten van de voorsprong ten opzichte van de teams achter ons’.

Ja, ja. De beste man is niet zo succesvol als hij geen strategie had en heeft. Daar hoort een interne titelstrijd bij! Max zal echter wel gas moeten blijven geven, zodat hij klip en klaar laat zien dat hij numero uno is en niet de Mexicaan.